Patricia Bullrich respaldó a Juan Sebastián Verón y citó a Maradona: "La pelota no se mancha" + Seguir en









La ministra de Seguridad y senadora electa se metió en la interna de la AFA. Apuntó contra Claudio “Chiqui” Tapia y dijo que en el fútbol argentino hay que elegir entre “el hincha” y “los negocios”.

Patricia Bullrich se sumó al escándalo en la AFA y respaldó a Verón.

La ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, intervino en la interna de la AFA al expresar su apoyo a Juan Sebastián Verón y cuestionar con dureza a Claudio “Chiqui” Tapia, tras las duras sanciones a Estudiantes de La Plata. A través de sus redes, afirmó que el actual titular de la entidad representa “la casta y la mafia”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bullrich sostuvo: “Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre”, al tomar partido en el debate que atraviesa al fútbol argentino en torno al futuro institucional de la AFA y la disputa por la Copa asignada a Rosario Central.

La funcionaria, que asumirá su banca en el Senado el próximo 10 de diciembre, profundizó su postura: “Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios”.

El mensaje cerró con una cita a Diego Armando Maradona y crítico: “La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1994182986481242554&partner=&hide_thread=false Verón está con el hincha de verdad.

Tapia, con la casta y la mafia de siempre.



Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios.



La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 27, 2025 La publicación se produjo luego de las duras sanciones que impuso el ente máximo del fútbol argentino contra el propio Verón y los jugadores de Estudiantes, tras hacer recibir con un pasillo de espaldas al "supuesto campeón", Rosario Central.

Dura sanción de la AFA: Juan Sebastián Verón fue suspendido por 6 meses y los titulares de Estudiantes por dos partidos La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ordenó una dura sanción en respuesta del "espaldarazo" de los jugadores de Estudiantes de La Plata a sus pares de Rosario Central, en protesta por el título de Liga otorgado al conjunto de Ángel Di María. El Tribunal de Disciplina inhabilitó por dos partidos a los once titulares del equipo platense y suspendió a su presidente, Juan Sebastián Verón, por 6 meses para toda actividad relacionada con el fútbol. El ente disciplinario había iniciado una investigación formal por la protesta realizada por el plantel de Estudiantes en el Gigante de Arroyito, otorgando 48 horas para que se presentara un descargo por los 12 jugadores que se dieron vuelta durante el ingreso de los futbolistas de Rosario Central. En su presentación, Estudiantes explicó que la instrucción de darse vuelta en el pasillo fue una decisión directa del mandatario, con el fin de expresar el desacuerdo institucional por el reconocimiento otorgado al Canalla. En busca de que los jugadores quedaran desligados de una eventual responsabilidad disciplinaria.