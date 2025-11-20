Tras crear un nuevo título, Claudio Tapia se peleó en X con el presidente de LaLiga de España + Seguir en









El fútbol argentino vive un momento muy delicado, lleno de sospechas y críticas a su organización y arbitrajes, donde este jueves tuvo la frutilla del postre: el Comité Ejecutivo de la AFA decidió de manera unánime inventar un título para dárselo al Rosario Central de Ángel Di María, jugador emblema de la Selección argentina campeona del mundo.

Bajo todo este contexto, Claudio Tapia sorprendió en las redes con un fuerte mensaje contra Javier Tebas, el presidente de LaLiga de España. Su par español dio una entrevista en las últimas horas para el diario Olé donde deslizó algunas críticas al fútbol argentino. "Siento pena porque Argentina no tiene un rendimiento que les permita ser potencia mundial a nivel clubes", dijo.

El mandamás de la AFA recogió el guante y salió a cruzarlo en la red social X (ex Twitter). "Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial. ¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes?", disparó Tapia en un primer tuit.

"Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones. Y para que quede claro, no hace falta “nacionalizarte”. El argentino nace donde quiere, @Tebasjavier", cerró su dura respuesta el presidente de AFA.

