Verón rompió el silencio tras la dura sanción de Tapia: "No me interesa ser presidente de la AFA"

El presidente de Estudiantes de La Plata, suspendido por 6 meses por la AFA por el "Pasillo-Gate", salió a hablar e hizo su descargo sobre todo lo que ocurre en el fútbol argentino.

Luego de la sorpresiva e inédita sanción de la AFA al presidente y los jugadores de Estudiantes de La Plata por realizar el pasillo de campeón a Rosario Central de espaldas, quien salió a realizar su descargo y romper el silencio fue nada menos que Juan Sebastián Verón .

El máximo dirigente del club platense, que fue suspedido de toda actividad en el fútbol durante los primeros seis meses de 2026, se refirió a dicha sanción y cómo ve el presente del fútbol argentino.

"Yo quiero un fútbol mejor. Sí me interesa que los campeonatos sean mejores, que los recursos sean más, que crezcan las formativas con mejores instalaciones" , comenzó Verón en diálogo con 'Radio Con Vos 89.9'.

"No me interesa ser presidente de AFA, no es lo que quiero" , advirtió en respuesta a los rumores por su confrontación con Claudio "Chiqui" Tapia . "No tengo palanca política, para nada. Tengo una manera de pensar y de actuar que a algunos les puede gustar o no" , aseguró al respecto.

Sobre la sanción y los motivos del ya famoso "espaldarazo", Verón explicó: "El pasillo fue de espaldas porque nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo" . Luego se preguntó: "¿Por qué no se hizo con los campeones anteriores y a Estudiantes sí?".

"Tapia impuso el otorgamiento de un campeonato. No hubo votación, ni debate. Ya estaba armado y decidido", dijo con indignación. Y agregó: "Iba a ser un reconocimiento a Rosario Central. Es distinto a darle un campeonato. Le dieron un torneo, no había algo en juego"

"Estamos hablando de algo que no sucedió. ¿Por qué sería una falta de respeto? ¿Que un dirigente amenace a un club y a un dirigente no es una falta de respeto?", planteó el dirigente. "Es grave la amenaza a una institución y a un dirigente", agregó.

En cuanto a los dichos del Tesorero de la AFA, respondió: "Me pone en alerta y me llama la atención que Toviggino diga que el próximo año la vamos a pasar mal. Vamos a tener que estar muy atentos". Sobre las posibles consecuencias de estar enfrentado a la actual conducción de la AFA dijo: "Puede terminar con un descenso o malos arbitrajes. Está pasando, estamos mal acostumbrados".

En esa línea, Verón se refirió a los polémicos arbitrajes que sacuden fecha a fecha al fútbol argentino. "Lo primero que hacemos es ver quién nos toca como árbitro y como VAR".

Para cerrar, el presidente de Estudiantes habló de la situación de base e hizo un balance. "Si hablamos de una conducción seria, de un país serio, no se puede dar este tipo de chicanas donde se le falta el respeto a una institución". Y dijo que "no respondí a los tuits porque no corresponde".