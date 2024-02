La Fórmula 1 quiere comprar MotoGP

La compañía propietaria de la Fórmula 1 , Liberty Media , está en negociaciones con Bridgepoint sobre la posible compra de Dorna Sports , gestora del Mundial de MotoGP , según publicó el diario económico Expansión. Si bien no trascendió el importe, Bridgepoint valora a Dorna Sports en 4.000 millones de euros, por lo que la compañía londinense no aceptará una oferta inferior.

Fórmula 1 y MotoGP, con contactos previos

Por su parte, Liberty Media, compañía propietaria de la Fórmula 1, no formuló ninguna declaración al respecto. "Las señales siempre están ahí. Confirmo los rumores, pero me gustaría saber quién los difunde. También porque todos los días recibo dos o tres llamadas de entidades de crédito: me preguntan si es cierto que estamos en venta. Pero los bancos no quieren comprar, no: se ofrecen como intermediarios en la operación", había declarado Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de Dorna Sports, en diciembre pasado.