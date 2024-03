McGregor confirma su retorno a UFC: ¿contra quién pelearía y cuándo?

Conor McGregor podría regresar al octágono relativamente pronto después de su debut cinematográfico. El exdoble campeón de UFC le dijo a ESPN este martes que volverá a pelear en el verano estadounidense contra Michael Chandler . La fecha real y el evento aún no se conocen, pero sería entre julio y agosto .

"Y 'The Mac', 'The Notorious' regresarán al octágono de UFC este verano" , agregó el irlandés. "Voy a reventarlo. Voy a reventar a Mike, ¿no? Si lo digo, lo hago... Si Yo lo digo y se hace. Pon eso en mi piedra" , lanzó como premonición.

Sin embargo, UFC aún no ha anunciado oficialmente el regreso de McGregor . El irlandés, de 35 años, no ha peleado desde que se rompió la pierna izquierda en una pelea contra Dustin Poirier en julio de 2021 .

McGregor (22-6) fue el primer doble campeón simultáneo de UFC, con los títulos de peso ligero y pluma en 2016. El nativo de Irlanda ha sido el protagonista de algunos de los PPV más importantes en la historia de los deportes de combate, incluida la pelea de boxeo de 2017 contra Floyd Mayweather.

El supuesto rival, Michael Chandler, tiene sus dudas sobre la pelea con McGregor. "No estoy seguro de estar listo para una pelea de verano... esto surgió de la nada... He estado fuera del circuito. ¿Pueden pedirle a Dana White que confirme esto?", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

image.png McGregor y Chandler, en un careo

Cuando regrese, McGregor buscará apenas su segunda victoria en MMA en los últimos ocho años. Respecto a su futuro más allá de la próxima pelea, McGregor dijo que le quedan dos peleas en su contrato con UFC (una contra Chandler y la otra está por verse).

"Creo que es una pelea absolutamente perfecta", admitió McGregor sobre enfrentar otra vez a Nate Díaz en "La Esfera" nueva de Las Vegas.

Por último, imagina su futuro lejos de la jaula y el deporte y más cerca de Hollywood: "Ciertamente siento que muchas películas geniales podrían girar en torno a mí, y películas únicas", indicó McGregor.