Rodrigo De Paul bajó la tensión antes de enfrentar a Inglaterra: "Las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares"

El mediocampista pidió separar el conflicto histórico del partido por las semifinales del Mundial 2026 y aseguró que el único objetivo de la Selección es llegar a la final.

La Selección argentina afrontará este miércoles una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 frente a Inglaterra , un duelo atravesado por la historia entre ambos países. En ese contexto, Rodrigo De Paul pidió separar el conflicto por las Islas Malvinas del partido y aseguró que el plantel solo piensa en conseguir el pase a la final.

A pocos días del cruce en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , el mediocampista dejó una reflexión que rápidamente generó repercusión entre los hinchas. Sin desconocer el peso simbólico que tiene el enfrentamiento, eligió poner el foco exclusivamente en el aspecto deportivo.

“Contra Inglaterra es un partido de fútbol. Tiene mucha trascendencia, trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego, por lo que sucedió en su momento” , expresó el volante, una de las referencias del plantel conducido por Lionel Scaloni .

Luego, hizo referencia a la relación entre el clásico mundialista y la Guerra de Malvinas , un tema que históricamente reaparece cada vez que ambas selecciones se enfrentan en una Copa del Mundo.

El volante argentino remarcó que el plantel mantiene el recuerdo de los héroes de Malvinas, pero tiene la mirada puesta en la final.

“Todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes, para recordarlos. Pero tenemos que entender que es un partido de fútbol y que las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares” , sostuvo De Paul.

Un clásico marcado por la historia

Las declaraciones del mediocampista llegan en la antesala de un partido que siempre trasciende lo futbolístico. Argentina e Inglaterra protagonizaron algunos de los encuentros más recordados de la historia de los Mundiales, especialmente el de México 1986, cuando Diego Maradona convirtió la recordada "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" en el triunfo por 2-1 de la Albiceleste.

También quedó en la memoria el cruce de Francia 1998, que terminó igualado 2-2 y se definió por penales a favor del conjunto argentino. Cada enfrentamiento entre ambos seleccionados estuvo acompañado por un contexto especial debido al antecedente de la guerra de 1982.

Los triunfos de México 1986 y Francia 1998 alimentan la ilusión de los hinchas antes del duelo en Atlanta.

Sin embargo, tanto Scaloni como varios referentes del plantel insistieron en los últimos días en que el partido debe vivirse desde lo deportivo y evitar que la carga histórica desplace el verdadero objetivo de la Selección.

La ilusión de llegar a una nueva final

En el cierre de su reflexión, De Paul volvió a remarcar el respeto del grupo por los caídos en la guerra, aunque dejó en claro cuál es la prioridad del equipo dentro del Mundial.

“Fue una atrocidad lo que pasó, y nosotros siempre lo recordamos. Pero lo que nosotros queremos es ganar el partido para llegar a la final”, afirmó.

Las palabras del volante reflejan la postura que mantiene el plantel argentino en la previa de una semifinal de enorme trascendencia. Con memoria y respeto por la historia, pero con la convicción de que el miércoles el desafío será exclusivamente futbolístico, la Selección buscará superar a Inglaterra para disputar una nueva final del mundo y seguir soñando con el cuarto título de su historia.