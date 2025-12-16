La frase del jefe de McLaren contra Alpine que desató risas y polémica en la Fórmula 1

El CEO de la escudería inglesa bromeó con sus pilotos ganadores pero generó revuelo por una frase en particular

McLaren cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 con un doble campeonato, el de constructores y el de pilotos, gracias al desempeño de Lando Norris . Durante la celebración de fin de año en la sede del equipo en Woking, el ambiente distendido permitió que el CEO Zak Brown realizara declaraciones que generaron tanto risas como controversia.

El éxito del equipo contrasta con la difícil situación de Alpine , que finalizó la temporada en el último lugar del campeonato de constructores. Este contexto agregó un matiz especial a los comentarios de Brown, quien no dudó en mencionar el pasado de sus pilotos en otros equipos.

Oscar Piastri inició su carrera en la Fórmula 1 como parte del programa de jóvenes pilotos de Alpine. En 2022, el equipo francés anunció que el australiano sería piloto titular para la temporada 2023, reemplazando a Fernando Alonso. Sin embargo, Piastri desmintió públicamente esta información a través de sus redes sociales, asegurando que no había firmado ningún contrato con Alpine.

El conflicto, conocido como "Piastrigate" , terminó con Piastri firmando con McLaren. Este movimiento resultó estratégico, ya que Alpine tuvo un rendimiento pobre en las temporadas siguientes, mientras que McLaren logró enmarcarse como uno de los equipos líderes.

Piastri ganó los campeonatos de Fórmula 3 en 2020 y Fórmula 2 en 2021, ambos con el apoyo de Alpine . Su transición a McLaren demostró ser una decisión acertada, dado el éxito posterior del equipo británico.

La frase de Zak Brown que generó polémica en la gala de McLaren

Durante la gala de Navidad, Zak Brown hizo un discurso en el que bromeó con sus pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri. En un tono desenfadado, mencionó los inicios de ambos en la Fórmula 1, destacando las limitaciones de sus equipos anteriores.

Brown dijo: "Ambos pilotos me quieren, me idolatran, me llaman 'Big Daddy' a mis espaldas". Luego, agregó con ironía: "Nos arriesgamos mucho con ustedes dos, y no finjan que tenían mejores opciones: tú tenías un maldito Alpine (por Piastri) y tú solo tenías que ser más rápido que Stoffel Vandoorne (a Norris)".

Esta declaración provocó risas entre los presentes, pero también desató polémica en las redes sociales. Muchos criticaron el tono despectivo hacia Alpine, un equipo que pasó por una temporada complicada. Sin embargo, en el contexto de la celebración, las palabras de Brown fueron recibidas como parte de su estilo directo y humorístico.

El CEO también bromeó sobre otros momentos, como cuando el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, despeinó a Norris durante la ceremonia de premios. Brown desafió a Piastri a hacer lo mismo, agregando: "Voy a desafiar a Oscar y ver cuán grandes son realmente sus pelotas", lo que generó más risas entre los asistentes.