Independiente ganó un The Best: Santiago Montiel se llevó el Premio Puskas al gol del año









El futbolista de Independiente ganó el Premio Puskas en la gala de la FIFA, por convertir el mejor gol del 2025.

Independiente ganó un The Best: Santiago Montiel se llevó el Premio Puskas al mejor gol del año

La FIFA entregó este martes el Premio Puskas y el ganador fue un argentino: Santiago Montiel. El jugador de Independiente superó a todos los otros candidatos por su golazo de tijera fuera del área frente a Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2000929280612618362&partner=&hide_thread=false Your 2025 Puskas award winner is Santiago Montiel. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025 En la primera mitad del año, donde el por entonces equipo de Julio Vaccari atravesaba un gran momento, el jugador surgido de las inferiores de River, que luego explotó en Argentinos Juniors, hizo delirar a todo el estadio Libertadores de América, por su golazo con pirueta incluída.

Entre los nominados estaba Pedro De La Vega, ex Lanús, con presente en el Seattle Sounders, pero fue el jugador del "Rojo" el que se quedó con el galardón.

Así fue el golazo de Santiago Montiel, ganador del Premio Puskas: video gol montiel independiente puskas