Vacaciones 2026: ¿cuánto cuesta ir a la pileta de un club este verano?

Con opciones que van desde pases diarios hasta abonos de temporada, los clubes de la Ciudad y el conurbano ofrecen alternativas para pasar el verano sin salir de vacaciones.

Con el costo de las vacaciones en alza y estadías cada vez más cortas, pasar el verano en la ciudad volvió a posicionarse como una alternativa para muchas familias. En ese escenario, las piletas de clubes deportivos aparecen como una opción intermedia entre el ocio y el presupuesto, aunque los valores muestran una fuerte dispersión según la institución, el tipo de acceso y si se es socio o no.

Un relevamiento de precios en distintos clubes de la Ciudad y el conurbano bonaerense refleja que el gasto para pasar el verano en una pileta puede ir desde algunos miles de pesos por día hasta varios millones por temporada en el caso de grupos familiares.

El Club Comunicacione s, por ejemplo, ofrece una propuesta amplias, con alternativas de ingreso diario, mensual o de temporada, tanto para socios como para no socios. Para quienes optan por el abono de temporada, los valores parten desde los $203.000 para niños de 4 y 5 años, ascienden a $253.000 para menores y alcanzan los $371.000 para mayores.

A estos valores se les aplican descuentos significativos para socios que adhieren al débito automático, con rebajas que reducen el abono de temporada a $162.400 para los más chicos, $202.400 para menores y jubilados, y $296.800 para mayores. Para quienes prefieren una alternativa intermedia, Comunicaciones también ofrece abonos mensuales.

En cuanto al ingreso diario a la pileta, los socios abonan $10.000, mientras que aquellos con beneficios especiales, como jubilados, entrada ejecutiva o personas con CUD, pagan $7.000. Existen además combos para cuatro socios por $30.000. Para los no socios, el valor diario es de $14.000, con la posibilidad de acceder a un combo para cuatro personas por $42.000 o a una tarifa con descuento de $10.000. En este último caso, al costo de la pileta se le debe sumar la entrada diaria al club.

Otro ejemplo, es el Club Atlético de San Isidro (CASI) aunque mantiene una política distinta, ya que el acceso a la pileta está reservado exclusivamente a socios. El abono de temporada cuesta $400.000 para menores, $480.000 para mayores y $400.000 para personas mayores de 65 años. En el caso del grupo familiar, el valor asciende a $750.000. Para quienes buscan opciones más cortas, el club ofrece abonos mensuales desde $210.000 para menores y $500.000 para mayores, quincenas que van de $160.000 a $200.000 según la edad, y semanas con valores que oscilan entre $100.000 y $230.000. El ingreso diario tiene un costo de $20.000.

El Club Pinocho, en Villa Urquiza, aplica una diferenciación de precios según la antigüedad como socio. Para quienes ya forman parte de la institución, el abono de temporada individual cuesta $390.000, mientras que los nuevos socios deben pagar $460.000. Además, el club cuenta con tarifas especiales para grupos de tres o cuatro personas, lo que permite reducir el costo individual y hacerlo más atractivo para familias.

Una de las opciones más costosas es el Club de Amigos, que apunta a un público que prioriza servicios y comodidades. El abono individual de temporada asciende a $890.000, mientras que los grupos familiares pagan $1.680.000 para dos integrantes, $2.466.000 para tres y $3.144.000 para cuatro personas. Como alternativa, el club ofrece tarifas algo más bajas para quienes asisten únicamente de lunes a viernes, una opción que puede resultar conveniente para quienes evitan los fines de semana.

Entre las propuestas más accesibles aparece el Club Atlético Banfield, que presenta una fuerte diferencia de precios entre socios y no socios, además de valores escalonados según el día de la semana. De lunes a viernes, los socios ingresan sin cargo, mientras que los no socios abonan $14.000 en el caso de los menores y $17.000 para los mayores.

Los fines de semana y feriados, los socios pagan $10.000 si son menores y $13.000 si son mayores, mientras que los no socios deben desembolsar $16.000 y $20.000 respectivamente. El club también aplica descuentos por grupo familiar. Para quienes ya saben que no saldrán de vacaciones y planean asistir de manera regular, Banfield ofrece abonos quincenales y mensuales. Los no socios pueden acceder a una quincena por $70.000 en el caso de los menores y $105.000 para los mayores, mientras que el abono mensual cuesta $195.000 y $240.000 respectivamente. Para los socios, los valores mensuales se reducen considerablemente y se ubican en $50.000 para menores y $65.000 para mayores.

Opciones para todos los gustos y necesidades

La comparación de precios muestra que la frecuencia de uso es clave a la hora de definir qué opción conviene. En muchos casos, con apenas algunas visitas semanales, el abono mensual o de temporada resulta más económico que el pago diario. A esto se suman los descuentos por grupo familiar, jubilados o pago anticipado, que permiten amortiguar el impacto del gasto durante el verano.

En definitiva, pasar el verano en una pileta de club dejó de ser un gasto marginal y se transformó en una decisión de consumo que requiere planificación. Según la institución elegida y la modalidad de acceso, el presupuesto puede ir desde menos de $100.000 por quincena hasta más de $3 millones por temporada. Aun así, para muchas familias sigue siendo una alternativa más accesible que viajar y una forma de sostener actividades recreativas durante los meses de calor.