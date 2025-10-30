La Iglesia Maradoniana celebró el cumpleaños 65 de Diego: sus hermanas dijeron presente y fueron "bautizadas"







La Iglesia Maradoniana festejó los 65 años del nacimiento de Diego con un emotivo ritual en La Boca, donde sus hermanas participaron del tradicional “bautismo”.

Las hermanas de Maradona fueron bendecidas en la Iglesia, el día del aniversario del nacimiento de Diego.

La Iglesia Maradoniana volvió a rendir homenaje a su ídolo máximo. Más de un centenar de fanáticos se reunieron anoche en el bar Lo del Diego, en el barrio de La Boca, para celebrar el 65° cumpleaños de Diego Armando Maradona, en una jornada que ya es tradición para miles de seguidores del “D10S”.

Este año, la ceremonia tuvo un condimento especial: tres de las hermanas del astro, Rita (Kity), Ana y Claudia, participaron del encuentro. Las tres fueron las grandes protagonistas de la noche al someterse al rito del “bautismo maradoniano”, una recreación simbólica del mítico Gol con la Mano que Diego le hizo a Inglaterra en México ’86. Con camisetas de la selección argentina y sonrisas que escondían emoción, las hermanas revivieron una de las jugadas más recordadas del fútbol mundial.

El evento comenzó pasadas las nueve, con videos proyectados en pantalla gigante que repasaban los momentos más gloriosos de la carrera de Maradona: sus goles en el Mundial, sus pasos por Napoli y Boca, y su rol como capitán eterno. Entre cánticos y banderas, los presentes coreaban “¡Diego, Diego!” mientras brindaban con sidra y pan dulce, como si fuera una Navidad alternativa. En las redes sociales, la AFA también se sumó al homenaje con un mensaje: “Es imposible jubilar nuestro amor por vos”.

El punto más emotivo llegó cuando Ana, la mayor de las hermanas presentes, fue la primera en ser “bautizada”. “Ese día del regreso a Boca lo vivimos todos juntos. Nunca imaginé que iba a revivir algo así”, contó con la voz quebrada antes de ejecutar la jugada que imitaba el toque de Diego ante Peter Shilton. Luego fue el turno de Rita y Claudia, quienes sellaron su ingreso oficial a la “religión” que —según estimaciones de sus organizadores— reúne a más de 40 mil fieles en todo el mundo.

Captura-de-pantalla-2024-06-27-110011-974x550 Una devoción nacida en Rosario: 27 años de fe maradoniana La Iglesia Maradoniana vio la luz el 30 de octubre de 1998 en Rosario, cuando un grupo de amigos decidió transformar su pasión por Diego en una “religión” con estatutos, mandamientos y sacramentos propios.

Lo que empezó como una broma entre copas se convirtió en un fenómeno global con más de 40 mil fieles registrados, un himno (“La Mano de Dios”), un calendario que cuenta los años “D.D.” (después de Diego) y ritos como el bautismo que recrea el gol a Inglaterra. Hoy, con sedes en Argentina, España, México y hasta Afganistán, la Iglesia sostiene que Maradona no es solo un ídolo: es el dios que bajó a la cancha para redimir al pueblo. hijos-diego-maradona “Te extraño sin parar”: los homenajes de Dalma y Gianinna Lejos de La Boca, las hijas del Diez encendieron las redes con tributos íntimos. Gianinna publicó un video casero en un carrito de golf junto a Dalma y Diego, con la leyenda: “Feliz cumpleaños, papá. Te extraño sin parar. Gracias por salvarme una vez más”. Dalma, por su parte, inundó sus historias con mensajes de fans y un collage de fotos familiares, cerrando con un “Gracias por tanto amor eterno”. Jana, Verónica Ojeda y Diego Jr. también sumaron posteos, demostrando que, cinco años después de su partida, el Pelusa sigue siendo el centro de una familia que celebra su vida en cada 30 de octubre.

