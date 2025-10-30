Hoy se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, eterno ídolo argentino







Este jueves 30 de octubre es un día muy especial, ya que se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona, el más grande futbolista de la historia, nació un 30 de octubre de 1960 en el hospital Evita, de Lanús. Aunque falleció en noviembre de 2020, cada 30 del 10 se celebra su natalicio.

Por ello, cada 29 de octubre, considerado la " Nochebuena Maradoniana ", un grupo de seguidores se reúne en la víspera del día 30 para hacer una cuenta regresiva del 1 al 10 y brindar en homenaje al "D10s del fútbol" y la llegada de un nuevo año dedicado a Maradona.

Un día como hoy hace 65 años Dalma Franco ("Doña Tota") y Don Diego Maradona recibieron a su primer hijo varón, Diego Armando.

Llegaba al mundo el "Diez", "Pelusa", "D10S", para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos (sólo discutido en el trono por otro argentino, Lionel Messi).

Maradona jugó 724 partidos oficiales e hizo 358 goles, en sus pasos por Argentinos Juniors, Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's y la Selección Argentina. El Mundial de 1986 fue su torneo consagratorio, donde levantó la segunda Copa del Mundo para su país.

Diego debutó como futbolista profesional con 15 años, once meses y veinte días. Fue el 20 de octubre de 1976, con la camiseta de Argentinos Juniors y ante Talleres de Córdoba, en plena dictadura militar en el país. En tanto, su último partido fue con la camiseta de Boca y nada menos que ante River, en el Estadio Monumental, en 1997.

