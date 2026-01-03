Leonel Vangioni, campeón de la Libertadores con River y dirigido por Maradona, anunció su retiro + Seguir en









Además del Millonario, paso por Newell’s, Milán, Rayados de Monterrey y Libertad. Ganó 12 títulos, entre nacionales e internacionales.vangioni

Vangioni jugó 19 años en clubes importantes como River y Milán de Italia.

El lateral izquierdo Leonel Vangioni puso fin a su carrera de 19 años como futbolista profesional este sábado, tras una trayectoria que lo llevó a consagrarse en la Copa Libertadores con River Plate, vestir la camiseta de la selección argentina bajo el mando de Diego Maradona, y pasar por clubes como Newell’s, Milán, Rayados de Monterrey y Libertad.

A sus 38 años, el "Piri" decidió colgar los botines tras una última etapa en Quilmes, donde disputó solo 9 partidos en la Primera B Nacional durante 2025. "Después de 19 años, hoy pongo fin a mi carrera como jugador profesional, etapa que fui muy feliz y que disfruté muchísimo", escribió en sus redes sociales, donde agradeció a sus compañeros, clubes, familia y hinchas por el apoyo incondicional.

En su mensaje de despedida, Vangioni agradeció a todos los clubes por confiar en él, a sus compañeros, cuerpos técnicos y familiares, y especialmente a su pareja, Mariana Acosta, y a sus tres hijos por acompañarlo en cada etapa. "Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir, bien o mal pero siempre con honestidad y amor por esta profesión que me dio mucho más de lo que yo soñé", expresó, cerrando su ciclo con un video acompañado por el tema "No me olvides" de La Beriso y imágenes de sus logros, incluyendo una foto junto a Lionel Messi.

Con el Millonario, disputó 129 partidos, anotó 5 goles y brindó 8 asistencias, consolidándose como un referente en la defensa. También tuvo pasajes por el Milan de Italia, los Rayados de Monterrey (donde marcó su último gol en 2019), y Libertad de Paraguay, antes de regresar a Newell’s, el club donde comenzó su carrera y donde jugó 209 partidos, el récord en su trayectoria.

Vangioni debutó con la selección argentina en 2009, de la mano de Diego Maradona, en un amistoso contra Ghana. También fue convocado por Alejandro Sabella para el Superclásico de las Américas en 2012 y por Gerardo Martino en 2014, acumulando tres partidos oficiales —todos como titular—. Aunque su participación fue breve, formó parte de un grupo que sentó las bases para las generaciones posteriores.