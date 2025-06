La increíble revelación de Sergio Gómez tras el título de Platense: "La Mona Jiménez dijo que íbamos a salir campeones"

"Estábamos convencidos de que se iba a dar. Pienso en mi viejo, me hubiese gustado poder abrazarlo ahora. Mi viejo se fue hace un mes y medio. Le faltó un poquito, pero lo siento cerca, se que está por acá", declaró emocionado Orsi.

Orsi Gomez.jpg Favio Orsi: "Todo el camino que recorrimos valió la pena".

Por su lado, Gómez también estuvo visiblemente emocionado mientras recibía el cariño de su familia en el campo de juego santiagueño tras la conquista.

"Soy muy afortunado por cruzarme gente en mi camino que todo el tiempo me hace mejor. Él es mi hermano por elección. Hace 14 años que vamos al frente. Cuando estábamos en la D le dije que en 10 años íbamos a estar en Primera. Hemos pasado muchas malas y eso nos hizo más fuertes. Le agradezco a Dios por haberme cruzado a Favio", señaló.

Ya en la conferencia de prensa, y tras ser bañados por un baldazo de sus jugadores, Gómez sorprendió: "¿Sabés quién dijo que íbamos a salir campeones? La Mona Jiménez. Gracias Mona, ojalá te llegue esto".

La declaraciones de los jugadores que hicieron historia en Platense

En el postpartido, el capitán y figura de Platense, Ignacio Vázquez, señaló: "Teníamos que salir campeones porque este grupo se lo merece mucho. Les estoy agradecido para toda la vida".

Luego, dejó abierto su futuro frente a un supuesto interés de Boca: "No sé qué va a pasar conmigo, pero si me voy en junio va a ser con una estrella en el pecho. Me la llevo para toda la vida a esta gente”.

“Hoy pertenezco a Platense y ahora tengo dos casas. All Boys y Platense”, concluyó Vázquez.

El mediocampista Leonel Picco demostró toda su alegría tras la conquista y aseguró que su equipo "fue superior" en la final. Además, el jugador valoró "el hambre y los huevos" de sus compañeros.

El referente del mediocampo del "Calamar" catalogó lo logrado como "una locura", afirmando también que "no se puede creer" lo conseguido por su equipo, además de comentar que tuvieron que definir todos los cruces como visitantes y fueron "los mejores".

Picco recordó su frustrado paso por Colón y señaló que tuvo que "comer muchísima mierda". Dedicó el campeonato a "todos los que no confiaron en mi ni en mis compañeros". De todas formas aclaró estar "agradecido" con el equipo santafesino, ya que le permitió aprender y madurar.

Por otro lado, el héroe de la tarde, Guido Mainero afirmó que haber salido campeón es "una locura". El delantero hizo el gol más importante de sus once años de carrera y afirmó que la oportunidad le llegó en un buen momento de su carrera y destacó haberse asentado bien en la convocatoria del "Calamar".

image.png Guido Mainero convirtió el gol con el que Platense venció a Huracán.

Mainero recordó haber dicho que iban a ser campeones antes de jugar los octavos de final, ante Racing, y calificó como "algo hermoso" el hecho de "ponerse al frente del grupo y que te respondan así en la cancha", agradeciéndoles a los demás integrantes del plantel por haberlo hecho campeón del fútbol argentino.

En cuanto a la clasificación al Trofeo de Campeones, la chance de la Supercopa Argentina y su garantizado acceso a la Copa Libertadores 2026, el goleador de la tarde destacó que es "un salto de calidad muy lindo" para el club, en lo personal y en lo grupal.

Por su parte, el delantero paraguayo Ronaldo Martínez caracterizó el campeonato como "algo único" y subrayó la chance de tener venganza deportiva, tras la final que perdió ante Rosario Central en la Copa de la Liga de 2023, una derrota que le "dolió en el corazón".

En cuanto a la intimidad del vestuario, Martínez reveló que antes de salir a jugar se dijeron que tenían la chance de "cambiar el escudo de Platense y ponerle una estrella encima", para luego agradecer también el apoyo de la gente.