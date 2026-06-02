La Inteligencia Artificial, el nuevo ojeador de talentos fuera del radar que revoluciona el fútbol

El brasileño Léo Veiga temía que su sueño de ser futbolista quedara cada vez más lejos. Cuando las puertas empezaban a cerrarse, una aplicación con inteligencia artificial detectó su potencial y le abrió el camino hacia las divisiones juveniles de un club italiano.

Con la promesa de democratizar el acceso al fútbol , distintas firmas tecnológicas empezaron a ganar terreno en el deporte y pusieron el foco en Brasil , uno de los principales productores y exportadores de futbolistas del mundo.

La suiza Footbao y la alemana Cuju , por ejemplo, lanzaron aplicaciones gratuitas que permiten a jóvenes jugadores cargar videos grabados con sus teléfonos. Luego, esos materiales son analizados por sistemas de IA , que puntúan el rendimiento y acercan los perfiles a ojeadores y clubes.

Uno de esos casos es el de Veiga , un mediocampista de 18 años que pasó de jugar en el Brusque , un pequeño club de su natal Santa Catarina , en el sur de Brasil, a las categorías juveniles del Spezia , de la Serie B italiana . “La IA abrió una puerta nueva” , dijo el futbolista a la AFP desde Italia.

El salto de Léo Veiga al fútbol italiano

Veiga conoció la aplicación de Footbao a través de un video en YouTube, que ofrecía a los jugadores con mejores puntuaciones la posibilidad de entrenarse durante algunos días con el Lecce italiano.

El joven fue seleccionado para participar de esa prueba y, a partir de allí, un ojeador decidió apostar por él. Actualmente tiene contrato con el Spezia hasta junio de 2027 y forma parte del equipo Primavera del club, la categoría Sub-19.

“Pensé: ‘Voy a descargar la aplicación y vamos a intentarlo. Si no pasa nada, no importa porque nada me está saliendo; pero ¿y si pasa algo?’”, contó el mediocampista.

Aunque Footbao y Cuju persiguen objetivos similares, sus métodos son distintos. La primera trabaja con videos de partidos y entrenamientos, en los que evalúa a los aspirantes a futbolistas, mientras que la segunda utiliza ejercicios sugeridos a los usuarios para medir distintas habilidades técnicas.

Datos confiables para detectar talento

La aplicación de Footbao ya fue utilizada por unos 120.000 jugadores, la mayoría de ellos en Brasil. Según la compañía, una parte de esos perfiles podría dar el salto hacia clubes o academias.

“Probablemente haya entre 14.000 y 15.000 con potencial de ir a clubes o academias”, señaló a la AFP Nick Rappolt, CEO de la empresa fundada en 2023.

La firma también tiene presencia en Colombia y Argentina, y planea expandirse a otros países de Sudamérica. Para Rappolt, la IA puede ayudar a ampliar el radar de búsqueda y detectar talento en lugares alejados de los grandes centros de formación.

La aplicación de Cuju, en tanto, fue lanzada el año pasado y ya acumula unas 160.000 descargas.

“Los clubes profesionales tienen enormes bancos de datos, pero mayormente de jugadores ya scouteados. No hay datos confiables sobre el talento en etapas iniciales”, explicó a la AFP Sven Müller, director de marketing de la compañía.

Según el ejecutivo, el objetivo es convertir videos caseros grabados con un teléfono en datos de rendimiento confiables, capaces de orientar a clubes y ojeadores en la detección temprana de futbolistas.

El impulso en el fútbol femenino

El impacto de estas herramientas también empieza a sentirse en el fútbol femenino. Marcela Geremias, por ejemplo, utiliza ejercicios propuestos por Cuju, como patear una pelota contra una pared de manera repetida para medir aspectos técnicos como el control de balón o la velocidad.

Después de usar la aplicación, la joven fue invitada a torneos juveniles organizados por la firma frente a ojeadores. Ese recorrido le permitió llegar a la categoría Sub-15 de Corinthians, una referencia del fútbol femenino en Sudamérica, con seis títulos de la Copa Libertadores.

Los ejercicios “te ayudan a mejorar” y permiten que una jugadora pueda “ser vista en cualquier lugar del mundo”, explicó Geremias.

El crecimiento de estas herramientas aparece en un momento clave para la región, ya que Brasil será sede del Mundial femenino 2027, un evento que podría acelerar la captación de jóvenes futbolistas.

Una herramienta para ampliar la búsqueda

Los clubes también empiezan a mirar estas plataformas como una vía para encontrar jugadores fuera de los circuitos tradicionales. El Santos, antiguo club de Pelé y cuna de Neymar, anunció en diciembre un acuerdo con Footbao para captar “meninos da Vila”, como llama a sus canteranos.

El presidente del club, Marcelo Teixeira, definió la alianza como un camino para “expandir nuestra búsqueda de atletas”.

Las grandes promesas suelen ser reclutadas desde edades muy tempranas, pero la inteligencia artificial puede funcionar como un impulso para jugadores que pasan desapercibidos. Así lo considera João Paulo Sampaio, coordinador de las divisiones juveniles del Palmeiras, donde se formaron figuras como Endrick o Estêvão.

“Yo recibo entre 30 y 40 videos diarios”, contó Sampaio a la AFP. Para el dirigente, las firmas que hacen una primera preselección de talentos representan “una nueva herramienta”, aunque aclaró que el club de San Pablo no trabaja directamente con estas empresas.