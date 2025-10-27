El jugador con el dorsal más inquietante del fútbol: el historial de nombres de su familia sorprendió al mundo







Se destacó en las juveniles de su país, pero su nombre ha logrado llamar más la atención que su fútbol.

El jugador de fútbol peruano y una historia bastante particular relacionado a su llamativo nombre. El Comercio

El fútbol guarda historias increíbles, pero no todas tienen directamente relación con el talento de los jugadores en el campo. Algunos van más allá, y debido a sus curiosos nombres, terminan adquiriendo mayor relevancia sin importar lo que hagan dentro de la cancha.

Osama Vinladen Jiménez López nació en Perú, disputó algunos partidos con las juveniles de su país y tiene un nombre más que llamativo. Cada vez que tiene que representar a su club o combinado nacional, el hecho de llamarse como uno de los terroristas más temidos le trae algún que otro drama.

Osama Vinladen Selección de Perú Osama Vinladen ha logrado representar a Perú en las juveniles. Créditos: Selección de Perú Osama Vinladen: reconocido por su nombre, no por su fútbol Si bien con las selecciones juveniles de fútbol no logró adquirir tanta relevancia, la gran noticia saltó en los medios luego de que fuera fichado por Unión Comercio, un conjunto de la Segunda División que lo anunció como cualquier otro refuerzo. La imagen de su rostro y su nombre en grande no tardó en esparcirse por todo el mundo a través de las redes sociales.

A sus 23 años, pasa algo inadvertido en cuanto de fútbol se trata. Debutó un 30 de mayo de 2018 y fue el único partido de la temporada. Toda su carrera la ha realizado en Unión Comercio, sin destacarse mucho, juega de mediocampista y hasta ahora lleva 73 partidos y tres goles anotados.

Sadam Huseín, su hermano futbolista Si esta historia con un nombre en honor a un terrorista es bastante particular, su hermano no se quedó atrás en la repartija de nombres llamativos. "Se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña", cuenta su historia, la cual parece que no le ha traído tantos inconvenientes como muchos imaginan.

Más allá de su camino en el fútbol y el extraño legado que deja el padre con sus polémicos nombres, Vinladen tiene un hijo, pero para la tranquilidad de los lectores, por más de la insistencia del abuelo por llamarlo George Bush, finalmente se decantó por llamarlo Santiago.

