Del fútbol al k-pop: el exjugador de Newell's que se lanzó como cantante en Corea del Sur

Tras un paso por dos importantes clubes del fútbol argentino, decidió lanzar su carrera como cantante de k-pop.

Tuvo un paso por el fútbol argentino y hoy se dedica también a ser cantante de k-pop.

Es normal que el fútbol tenga un rincón especial para la música, ya que suele acompañar tanto a sus hinchas como a sus protagonistas en todo momento. Muchas veces, a los jugadores les gusta tanto que, a la par de sus carreras como deportistas, suelen aventurarse en una nueva etapa como artista.

Si bien no siempre da grandes resultados, la vida solo premia a quienes se animan y este fue el caso de Pablo Sabbag. El delantero, quién en Argentina vistió las camisetas de Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys de Rosario, lanzó su carrera como músico en Corea del Sur, con el k-pop como género elegido para brindar sus primeras canciones al público.

SABBAG Sabbag no dejó el fútbol pero, en paralelo, decidió lanzar su primer tema como artista de k-pop. SABBAG El paso de Pablo Sabbag en el fútbol argentino Pablo Sabbag no es uno de los apellidos más recordados, pero quizás en La Plata y Rosario sea algo más conocido que en el resto del país. Sus primeros pasos por el fútbol argentino fueron en el Pincha, en dónde logró disputar ocho partidos y anotar un gol.

Luego llegó el turno de trasladarse a Santa Fe. Tras no ser tenido en cuenta en Estudiantes, llegó a Newell’s. En La Lepra tampoco tuvo tanta suerte, ya que el centrodelantero colombiano solo jugó seis encuentros, dónde no marcó tantos. De esta manera, terminó su etapa en Argentina y volvió a La Equidad de su país natal.

¿Un nuevo idol?: el inicio de su carrera en el k-pop Luego de remontar su carrera en Colombia y dar el salto a Alianza Lima de Perú, dónde recuperó su nivel y logró anotar goles claves para ganar el Torneo Apertura 2023, llegó la chance de llegar a Asia, más precisamente a Corea del Sur.

Este año se hizo oficial su pase al Suwon FC, de la K League 1. Sabbag vive un gran momento en el conjunto surcoreano y en 29 encuentros disputados en lo que va del año, logró anotar 15 tantos. Promedia más de medio gol por partido, aunque esto no lo privó de aventurarse en la música. Embed - SABBAG - SEOUL / SEÚL (Video Oficial) Inspirado por el género de k-pop, originario de Corea del Sur y que ha logrado adquirir una gran popularidad en el mundo, lanzó su carrera como cantante. Su primer sencillo se tituló Seúl, reflejando el impacto de la capital del país en su vida. Originario de Barranquilla, eligió este estilo antes que la cumbia de sus tierras y su canción estreno cuenta con más de 700 mil visitas a tres meses de ser publicada.