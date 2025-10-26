El día que nació el fútbol: a 162 años del deporte más popular del mundo







Se cumplen 162 años desde la creación del fútbol tal cuál lo conocemos, el deporte más popular de todo el planeta.

El fútbol cumple un nuevo aniversario desde la creación de la FA. Unsplash

El fútbol es, sin lugar a dudas, el deporte rey entre todas las disciplinas existentes. Si bien hay rincones del mundo dónde hay otras actividades que suelen llamar más la atención o reciben nombres para diferenciarse de algunos productos locales, para la mayoría del globo no hay discusión alguna.

A 162 años de su creación, es imposible poder repasar todas las historias que han surgido gracias a este juego, las cuáles fueron importantes para también crear este vínculo con sus fanáticos. Desde su nacimiento en Inglaterra hasta la actualidad, se construyó un legado que perdurará hasta el final de los tiempos.

argentina-v-france-final-fifa-world-cup-qatar-2022 La Copa del Mundo es el torneo más importante del fútbol. Getty La creación de la FA: el inicio del fútbol moderno Un 26 de octubre, pero de 1863, se fundó en Inglaterra la English Football Association, la hoy reconocida Football Association. Allí se acordaron las primeras bases y reglas para darle forma al fútbol actual que hoy se juega en los estadios. Esto también marcó su separación oficial del rugby, con quién compartía asociación.

¿Pero cómo se creó la primera federación encargada de regular la disciplina? Ebenezer Morkley era un abogado londinense que fundó el Barnes FC en 1862. En el periódico llamado "Bell's Life", publicó una carta en la que sugirió que se debían establecer reglas y esta fue el puntapié para llevar a cabo la primera reunión clave para fundar la FA.

Capitanes, secretarios y representantes de distintos clubes de Londres y alrededor se juntaron para poder establecer el código de reglas encargado de regular el fútbol. Doce clubes, dónde entre los más conocidos está el Crystal Palace, actualmente en la Premier League, tuvieron seis reuniones durante 44 días, en las cuales discutieron cómo formar esta nueva asociación.

Argentina, el último campeón del mundo: las selecciones más ganadoras Si bien todo inició con los clubes, hoy en día el torneo más importante del planeta es la Copa del Mundo de la FIFA. Argentina se sitúa como el actual campeón y defenderá su reinado en la edición que se realizará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán sumar su cuarta estrella, la cual la situaría junto a Alemania e Italia en el segundo lugar de los combinados nacionales que más ganaron esta competencia. El primer lugar, con cinco trofeos, pertenece a Brasil. Con dos conquistas están Uruguay y Francia, mientras que España e Inglaterra tienen una.

