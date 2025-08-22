Liberaron a los 104 hinchas de la Universidad de Chile que estaban detenidos por los incidentes en Independiente

La orden fue emitida antes de la medianoche por la UFI N.º 4 de Avellaneda. Se creía que iban a ser sometidos a una audiencia este mismo viernes

Los 104 hinchas de la Universidad de Chile que permanecían detenidos tras los incidentes en el partido de Independiente fueron liberados este viernes a la madrugada, luego de una orden de un oficio de la UFI Nº 4 de Avellaneda, a cargo de fiscal Mariano Zitto. La noticia tomó por sorpresa a los chilenos, quienes creían que iban a ser sometidos a una audiencia durante esta jornada

Si bien, la orden se había sancionado el jueves, recién comenzaron a liberarlos pasada la medianoche, en la Comisaría 4ª de Avellaneda - Sarandí. En esa dependencia se encontraban 35 simpatizantes de la U de Chile, mientras que el resto habían sido trasladados. Además, hay otros dos hinchas que están internados, pero sin riesgo de vida, los cuales también fueron beneficiados con la excarcelación. La nómina incluye a hombres y mujeres de entre 18 y 56 años.

El presidente de Chile, Gabriel Boric , confirmó la situación a través de un comunicado en sus redes sociales: "Me informa el Ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina". Además, agregó que su gobierno seguirá "trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de sus compatriotas".

El mandatario chileno había enviado anteriormente a Elizalde, ministro del interior de su gobierno, a Buenos Aires para que, junto con el embajador chileno en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, " acompañe personalmente a los heridos y revise la situación de los detenidos ”.

La resolución fue enmarcada en la causa "Resistencia a la autoridad, lesiones graves y daño", y se concretó gracias a las gestiones de Azul Azul S.A., la actual concesionaria del club chileno, y la embajada de Chile en Argentina.

Desde el club chileno le dieron méritos al director José Ramon Correa, quién fue el que realizó las gestiones necesarias en Argentina. “Acá no hay finales felices, acá hay finales menos tristes y el compromiso como dirigencia de Azul Azul es que cuidar el club, es cuidar a sus hinchas, y por eso mañana nos vamos a quedar y esperamos que el sábado ya poder volver a Chile junto con todos”, afirmó Correa

Por otro lado, agregó que los hinchas "fueron detenidos arbitrariamente" y de ahí su compromiso de luchar por que fueran liberados la totalidad. Al mismo tiempo, fue enfático al denunciar las condiciones de las detenciones y el trato a los hinchas: "Yo creo que los derechos fueron vulnerados. Creo que ellos no debieran haber estado ni un día detenidos. Acá hay responsabilidad del club organizador"

Los incidentes en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile, que se disputó el miércoles por la noche, fue cancelado tras una batalla campal que terminó con más de 10 personas heridas y un centenar de detenidos.

Los incidentes comenzaron cuando seguidores de la U. de Chile arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, que tuvieron que refugiarse debajo de los techos de las gradas. Otros se metieron dentro del campo de juego para detener el juego.

Ante esta situación, la voz del estadio pidió que los hinchas chilenos desalojen el estadio para que el juego pueda continuar, pero los ataques y enfrentamientos no se detuvieron. La barra brava del "Rojo" respondió con ferocidad y todo se complicó: hubo corridas, robos y agresiones multitudinarias, hacia los pocos chilenos que todavía no habían abandonado el estadio. Al menos dos hinchas chilenos saltaron al vacío desde lo alto de la tribuna. La Policía no se hizo presente para controlar la situación.