PAMI: los trámites que ya se pueden realizar en la web oficial y aplicación







La obra social incorporó este nuevo portal en el que los afiliados podrán realizar cualquier tipo de gestión de manera simple y rápida.

PAMI actualizó su aplicación para que los afiliados puedan realizar sus trámites de forma rápida y simple.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) introdujo un nuevo portal por el que los afiliados podrán acceder a todos sus servicios. Se trata de Mi PAMI, que ya sea en su formato web o como aplicación, permitirá a los adultos mayores la gestión simplificada de diversos trámites de la institución.

Anteriormente, PAMI ya contaba con una app por la que los afiliados podían gestionar sus servicios. Sin embargo, el organismo aclaró que, de igual manera, todos los afiliados deberán crear un nuevo usuario, ya que el anterior no tiene validez en el nuevo sistema.

Mi PAMI: todos los trámites que se pueden realizar en la web y app pami.png La aplicación Mi PAMI es una manera más simple y segura de acceder a todos los servicios de la obra social. Por ejemplo, los afiliados podrán observar su Credencial PAMI digital y la de sus familiares, lo que les permitirá retirar medicamentos y obtener recetas electrónicas y órdenes médicas, que también estarán disponibles en la aplicación.

Por otro lado, ellos también podrán divisar su cartilla médica completa, en la que tendrán la posibilidad de elegir al especialista de preferencia en base a su rubro, nombre, centro de salud o simplemente por cercanía, Asimismo, la app les permitirá acceder a consultas con su médico de cabecera.

Además, los afiliados podrán gestionar cualquier tipo de trámite web, tanto en la app como en el portal oficial, ya que los datos de ambos están sincronizados. Otros servicios a los que podrán acceder en Mi PAMI son la reserva de turnos para agencias PAMI y números telefónicos en caso de emergencias.

