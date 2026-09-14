La Liga virtual de golf de Tiger Woods se convierte en un negocio de u$s1.000 millones

TMRW Sports, la compañía creada junto a Rory McIlroy, negocia una nueva ronda de financiamiento que duplicaría la valuación de su liga TGL hasta los u$s1.000 millones. El proyecto combina simuladores, juego real, tecnología y televisión, y atrae a figuras de Wall Street, dueños de franquicias de la NFL, NBA y NHL y celebridades como Justin Bieber y Shaquille O'Neal.

La liga virtual de golf de Tiger Woods duplica su valoración hasta los U$S1.000 millones.

El deporte virtual dejó de ser solamente una nueva forma de entretenimiento para convertirse en un activo capaz de atraer cientos de millones de dólares de inversión . El caso más contundente aparece en el golf: TMRW Sports , la empresa fundada por Tiger Woods y Rory McIlroy, negocia una nueva ronda de financiamiento que llevaría la valuación de su competencia TGL hasta los u$s1.000 millones .

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La operación, informada por Front Office Sports, todavía no fue confirmada oficialmente y no trascendió cuánto capital ingresaría a la compañía. Pero la nueva referencia de valuación marca un cambio significativo para un proyecto que nació apenas en 2022 y que propone algo muy diferente al golf tradicional: un espectáculo deportivo construido alrededor de tecnología, simulación virtual y juego real .

El salto financiero es considerable. TMRW Sports estaba valuada en cerca de u$s500 millones en 2024 y alcanzó aproximadamente u$s650 millones en 2025 . Si la nueva ronda se concreta en u$s1.000 millones, habrá duplicado su valor en dos años.

La operación muestra que el deporte virtual ya puede ser analizado por los inversores con una lógica similar a la de una startup tecnológica : crecimiento de audiencia, propiedad intelectual, escasez de activos, franquicias, derechos audiovisuales y capacidad de crear nuevas fuentes de ingresos.

La diferencia entre TGL y una competencia tradicional de golf está precisamente en su formato. Los partidos se disputan bajo techo en Florida , con enormes simuladores que permiten a los jugadores realizar los golpes largos sobre escenarios virtuales. Después, el espectáculo se traslada a una superficie real para el juego corto.

Los encuentros tienen 12 hoyos, se disputan en horario nocturno y fueron diseñados desde el comienzo pensando en la televisión y en una audiencia acostumbrada a consumir entretenimiento deportivo en formatos más rápidos.

En otras palabras, TGL no intenta simplemente llevar el golf a un estadio cerrado.

Está transformando el golf en un producto híbrido entre videojuego, simulación, deporte profesional y espectáculo televisivo.

Esa combinación es la que genera el atractivo financiero. El espectador no necesita recorrer un campo durante cinco horas ni esperar largos períodos entre golpes. El producto está concentrado, iluminado, digitalizado y construido para la transmisión.

La tecnología, en este caso, no es un complemento del negocio. Es el negocio.

La escasez también tiene precio

La valorización de TMRW Sports también se explica por una característica habitual del mercado deportivo estadounidense: la escasez.

Hay pocas franquicias disponibles y pocas propiedades deportivas capaces de convertirse en plataformas globales. Cuando aparece una nueva competencia con jugadores reconocidos, distribución televisiva y una marca potente, los inversores pueden adquirir participación antes de que el activo alcance su escala definitiva.

La estrategia de TGL consiste justamente en crear ese activo desde cero.

La lista de accionistas de TMRW Sports explica buena parte de la confianza del mercado. La liga ya cuenta con franquicias y propietarios provenientes de algunos de los principales deportes estadounidenses. Entre sus inversores aparecen David Blitzer, copropietario de los Philadelphia 76ers de la NBA, los New Jersey Devils de la NHL y los Washington Commanders de la NFL; Arthur Blank, propietario de los Atlanta Falcons de la NFL; Carolyn Tisch Blodgett, vinculada a los New York Giants; Fenway Sports Group; el basquetbolista Stephen Curry; el empresario Alexis Ohanian; el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal; Michael Rubin y el cantante Justin Bieber.

El capital no está entrando solamente para financiar partidos de golf. Está apostando a la posibilidad de que una competencia virtual se convierta en una plataforma de entretenimiento con franquicias, derechos, sponsors y nuevos negocios alrededor.

El negocio femenino ya tiene inversores

La expansión hacia el golf femenino refuerza esa estrategia. TMRW Sports prepara el lanzamiento de Women’s Technology Golf League (WTGL), previsto para el 8 de noviembre, con un formato basado en la misma combinación de tecnología y juego real.

El mercado ya empezó a asignarle valor a las nuevas franquicias. Alexis Ohanian desembolsó u$s20 millones por uno de los equipos de la competencia femenina, mientras que Arthur Blank también realizó una inversión de u$s20 millones vinculada a una franquicia.

Ohanian, además, ya había invertido junto con Serena y Venus Williams en Los Angeles Golf Club, uno de los equipos de TGL.

La lógica es similar a la de las grandes ligas estadounidenses: crear un número limitado de equipos, convertirlos en activos escasos y permitir que su valor aumente a medida que crece la audiencia y el negocio audiovisual.

La liga virtual de golf de Tiger Woods y Rory McIlroy dispara su valor. Technology Golf League (TGL), fundada en 2022 por ambos jugadores de golf, estaría finalizando una nueva ronda de financiación que duplicaría la valoración de la empresa hasta alcanzar los u$s1.000 millones. X

El contraste con LIV Golf

El ascenso financiero del golf virtual de Woods y McIlroy ocurre mientras el modelo de LIV Golf atraviesa una situación diametralmente opuesta.

El circuito respaldado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) recibió más de u$s5.000 millones desde su lanzamiento en 2022. Sin embargo, cerró 2024 en Reino Unido con pérdidas de u$s461,8 millones y actualmente busca una reestructuración.

LIV Golf firmó un acuerdo de apoyo con BC Partners Advisors para avanzar en una operación de recapitalización y, según Financial Times, el PIF podría aportar un préstamo de menos de u$s100 millones para financiar el proceso.

La diferencia entre ambos modelos es significativa. LIV llegó al golf con miles de millones de dólares para comprar estrellas y alterar el mercado. TGL intenta crear valor desde la tecnología, el entretenimiento y la escasez de sus activos.

Del campo de golf al negocio digital

El caso TGL plantea una pregunta que excede al golf: ¿cuánto vale un deporte cuando puede ser convertido en una experiencia virtual y televisiva diseñada desde cero?

Tiger Woods y Rory McIlroy están intentando responderla con un modelo que mezcla deporte profesional, simulación, espectáculo y franquicias.

La próxima temporada de TGL comenzará en 2027 y la compañía también tiene previsto expandirse al flag football profesional, tanto masculino como femenino.

El objetivo, por lo tanto, ya no parece ser únicamente construir una liga alternativa de golf, es construir una empresa de entretenimiento deportivo apoyada en tecnología y el mercado ya comenzó a ponerle precio.

Si la nueva ronda se confirma, TMRW Sports será una compañía deportiva valuada en u$s1.000 millones, una cifra que demuestra que el capital de riesgo también encontró un nuevo terreno de juego: el deporte virtual.