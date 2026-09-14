El joven extremo del Barcelona se autodefinió "el mejor jugador del mundo" y dijo que en la próxima gala del Balón de Oro merece recibir el premio por sobre Mbappé. Además, realizó una curiosa comparación poniéndose por encima de Lionel Messi.

Lamine Yamal dijo que merece el Balón de Oro por sobre Mbappé y se comparó con Messi

A un mes y medio de la gala del Balón de Oro los protagonistas comienzan a autocandidatearse. Primero fue Kylian Mbappé la semana pasada y ahora llegó el turno de Lamine Yamal .

El futbolista español de origen marroquí se autodefinió "el mejor jugador del mundo" junto al francés, pero se diferenció y aseguró que él merece más el premio este año.

En una entrevista para Universo Valdano, el ciclo de entrevistas el campeón del mundo con Argentina en México '86, Yamal declaró fiel a su estilo.

“¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga. Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor, somos dos" , inició su opinión el jugador de Barcelona, incluyéndose.

"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo". ‼️ , en exclusiva en #UniversoValdano . #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/YJmUZBVLaU

Y remató: “Yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado” , en referencia a la Copa del Mundo .

El extremo agregó: “Para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”.

La curiosa comparación de Yamal poniéndose por encima de Lionel Messi

Por otro lado, Lamine Yamal mencionó a Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona al repasar a las grandes figuras que marcaron la historia del fútbol, pero reconoció que no pudo ver jugar al astro argentino durante sus primeros años.

“Ha habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo), como Diego (Maradona), que yo no he podido ver”, expresó Yamal en declaraciones con Universo Valdano.

El español luego puso el foco en la cantidad de títulos y reconocimientos que consiguió siendo todavía muy joven, y sostuvo que existe un antecedente comparable. “Pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí que había ganado mucho. Pero recientemente, no”, afirmó.

El futbolista campeón del mundo en el Mundial 2026, tras imponerse 1-0 justamente ante Messi y la Selección argentina, también se refirió a quienes consideran que el éxito alcanzado a una edad temprana podría llevarlo a relajarse, una posibilidad que rechazó de manera contundente.

“Entonces, la gente, yo creo, tiene su pensamiento de que porque haya ganado a lo mejor en algún momento me relaje, y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol”, aseguró.