La mesurada alegría de Franco Colapinto en Hungría: "Tengo que decir que fue un buen día"

“Bien en la FP3, dimos un pasito. Después en la Q1 hice dos vueltas muy buenas. En la Q2 no tuve grip, no sé bien que pasó, es como que el auto se desconecta un poco y perdemos grip y nos cuesta toda la vuelta”, expresó el corredor de la escudería Alpine.

Por otra parte, en su análisis no solo resaltó las cosas positivas, el pilarense manifestó descontento con su monoplaza, que venía arrastrando una serie de inconvenientes que lo perjudicaron. “Pasamos de un auto que se sentía bien... a un auto que de nuevo es difícil de manejar. Es un poco inconsistente y creo que eso es lo que más me está costando, pero hay que seguir trabajando”, explicó enojado el pilarense.

Colapinto opinó que le pareció correcto su resultado dentro de la pista, acompañado por un buen rendimiento en las prácticas anteriores, ya que “lo de ayer fue algo que nos dio algo de expectativa para mañana. Creo que si hacemos una buena carrera con una buena estrategia capaz podemos seguir para adelante”.

Franco Colapinto atraviesa un momento clave en su temporada con Alpine: por un lado, muestra señales de madurez como piloto al adaptarse rápido a las condiciones de pista y a los cambios técnicos; por otro, lidia con la frustración de no contar con un monoplaza del todo confiable ni competitivo. En este escenario de crecimiento y obstáculos, el argentino no busca excusas, sino oportunidades para demostrar que está listo para algo más, incluso cuando el auto todavía no lo está.