Las escrituras cayeron 19% en la provincia de Buenos Aires en noviembre tras el récord de octubre: cuáles son las causas

Las compraventas de viviendas retrocedieron por primera vez en el año, aunque ya superan las 127.500 escrituras. Dónde se vendió más y qué unidades lideraron.

Área céntrica de La Plata. La capital provincial es uno de los puntos dinámicos que concentra mayor volumen de operaciones inmobiliarias mes a mes

El mercado inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires mostró en noviembre una señal de moderación luego de un octubre histórico. Según datos del Colegio de Escribanos bonaerense, durante el mes pasado se concretaron 12.483 compraventas, lo que representó una caída del 19% frente a octubre , cuando se registraron 15.321 escrituras, el nivel más alto desde 2005.

Pese a la baja mensual, el balance interanual se mantuvo positivo. En comparación con noviembre de 2024, cuando se firmaron 12.260 operaciones, la actividad mostró una suba del 2%, lo que confirmó un mercado activo, aunque con una dinámica más prudente tras el fuerte impulso previo.

El retroceso de noviembre respondió, en gran parte, al punto de partida excepcional. Octubre concentró un volumen inédito de operaciones, impulsado por el repunte del crédito hipotecario , que alcanzó 2.600 actos, con una suba interanual del 99%. Ese empuje permitió que el acumulado anual superara las 115.000 escrituras hasta ese mes.

Con los datos de noviembre incorporados, el total de compraventas en la provincia ronda las 127.500 operaciones en lo que va del año, lo que consolida uno de los mejores desempeños del mercado inmobiliario bonaerense de los últimos tiempos, aun con la desaceleración registrada en el último mes.

En materia de financiamiento, noviembre marcó un cambio de ritmo. Las hipotecas totalizaron 1.477 actos, con una baja del 43% frente a octubre, aunque mantuvieron una suba interanual del 4%. Este comportamiento reflejó un escenario de mayor cautela por parte de los bancos y de los compradores que dependen del crédito para concretar operaciones.

El presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, explicó que la baja mensual respondió a factores coyunturales. “Las cifras de noviembre muestran una evolución interanual positiva del mercado inmobiliario bonaerense, aunque con una moderación respecto de los meses previos. Muchas operaciones negociadas en septiembre y octubre se concretaron durante octubre, y noviembre reflejó un contexto de mayor cautela propio de un período electoral”, señaló.

Desde la mirada de los martilleros, Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, calificó el año como “bueno” para la actividad. Según explicó, la mayor tranquilidad del mercado cambiario luego de las turbulencias permitió cerrar una mayor cantidad de operaciones, un proceso que se volvió más visible después de las elecciones, cuando comenzaron a concretarse operaciones que permanecían pendientes.

Colao advirtió que uno de los límites actuales del mercado se encuentra en el elevado costo de la construcción. Sostuvo: “Cuando el costo de edificar resulta tan alto, se traslada al valor del metro cuadrado de venta y luego el mercado no siempre lo convalida”.

En ese sentido, señaló que los valores de venta se ubican hoy en una zona de “techos”, ya que subas excesivas dejan fuera a los compradores, en especial dentro de los segmentos medio y medio bajo.

En ese marco, el dirigente consideró que los precios en dólares tenderán a estabilizarse. A su criterio, podrían mostrar ajustes muy leves, de uno o dos puntos, pero sin saltos significativos, siempre condicionados por la capacidad real de la demanda.

Tasas en alza complican el apalancamiento crediticio

Desde el sector privado, operadores inmobiliarios coincidieron en que el crédito sigue siendo la variable central para sostener la recuperación, aunque con condiciones más exigentes. Mariel Lezica, titular de MCL Servicios Inmobiliarios, explicó que muchas decisiones de compra quedaron en pausa ante el encarecimiento del financiamiento. “La suba de tasas bancarias, que en muchos casos se acerca al 15% anual, encarece las cuotas y desalienta a quienes dependen del crédito para acceder a una vivienda. Incluso el Banco Nación ajustó su tasa a valores cercanos al 6% anual para clientes, mientras que en las entidades privadas el costo financiero sigue siendo elevado, lo que frena el cierre de operaciones”, señaló.

Lezica agregó que el comportamiento de noviembre mostró un cambio claro en el perfil del comprador. “Apareció más selectividad y más análisis previo. Muchas consultas no se transformaron en operaciones porque la cuota dejó de resultar cómoda para una parte de la demanda. Cuando el crédito pierde competitividad, el mercado se sostiene sobre compradores con dólares propios, lo que reduce el volumen y estira los tiempos de cierre”.

Ciudades ganadoras y tipos de unidades

En términos territoriales, el interior bonaerense volvió a mostrar un fuerte protagonismo. Mar del Plata se consolidó como la plaza más activa del año, seguida por La Plata y Vicente López, mientras que partidos como Zárate, Junín, Pergamino, Tandil y San Nicolás captaron demanda impulsada por valores más accesibles en dólares frente al Gran Buenos Aires.

Mercado Inmobiliario Avellaneda GBA.jpeg Un departamento en Avellaneda, en el sur del GBA

Por otro lado, según fuentes del mercado inmobiliario, argumentaron que lo que más se vendió en noviembre son casas de tres ambientes con y sin cochera, departamentos de dos a cuatro ambientes, sobre todo con balcón, y terrenos en distintos partidos de la provincia.

De cara a los próximos meses, el diagnóstico general es de cautela sin ruptura. Colao recomendó priorizar la preservación del capital y evitar riesgos innecesarios, con foco en inmuebles a muy buen precio dentro de zonas de oportunidad.

En la misma línea, Longhi concluyó: “Más allá de ciertas variaciones estacionales, los números continúan reflejando un crecimiento sostenido en la cantidad de operaciones, lo que da cuenta de un mercado que sigue activo, aunque más prudente”.