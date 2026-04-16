Florentino Pérez entró al vestuario del Real Madrid y criticó a los jugadores tras la eliminación en la Champions + Seguir en









El presidente del Merengue bajó al vestuario luego de perder ante el Bayern Munich y le dejó un claro mensaje a los jugadores. "No estuvieron a la altura, un fracaso", trascendió.

Florentino Pérez entró al vestuario del Real Madrid y criticó a los jugadores tras la eliminación en la Champions

Tras la eliminación del Real Madrid, ante el Bayern Munich, en los cuartos de final de la Champions League, el histórico presidente del club, Florentino Pérez, bajó al vestuario del Allianz Arena para charlar con los jugadores y dejarles un mensaje claro.

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La prensa española reveló que el máximo dirigente del club español no se guardó nada y lanzó duras críticas hacia los jugadores.

“La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores del Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, aseguró Pérez.

El dirigente, que presenció históricas remontadas durante su mandato en la institución madrileña, criticó fuertemente al plantel debido a esta mala racha sin vueltas olímpicas internacionales desde hace dos años. Curiosamente, esto ocurre dede la llegada de Kylian Mbappé. La última vez que ocurrió esto fue en las temporadas 2008/09 y 2009/10.

Pero eso no fue todo. Florentino les recordó el peso de vestir la camiseta blanca: "Saben que ser jugador del Real Madrid es un privilegio para un futbolista y todos quieren vestir la camiseta de nuestro club. Además de ser un privilegio también supone una responsabilidad vestir esta camiseta y muchos de ustedes no han cumplido con esa responsabilidad. No se ha estado a la altura de la exigencia del club”, sentenció según la prensa.

“Finalicen al menos con dignidad esta temporada", habría cerrado su descargo en el vestuario. Al "Merengue" le quedan seis partidos por La Liga, entre ellos el Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou. En este momento, se encuentra a seis unidades del conjunto catalán y buscará cerrar la temporada cumpliéndole a su presidente. Así le fue al Real Madrid en la temporada 2025/26: Champions League: Eliminado en 1/4 de final contra Bayern Munich (4-6 global)

LaLiga: Diferencia de 9 puntos con el Barcelona en la parte alta de la tabla

Copa del Rey: Eliminado contra Albacete (3-2) en octavos de final el 14/1/26

Supercopa de España: Perdió la final contra el Barcelona (3-2) el 11/1/26