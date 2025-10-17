La oferta astronómica que recibió Mauro Icardi de Arabia Saudita y podría cambiar su futuro







En medio de la incertidumbre alrededor del futuro de Mauro Icardi, el delantero argentino recibió una oferta muy jugosa desde el fútbol de Arabia Saudita.

La oferta astronómica que recibió Mauro Icardi de Arabia Saudita y podría cambiar su futuro

Mauro Icardi suele ser más noticia por cosas extrafutbolísticas que por lo que hace dentro de la cancha. En este contexto, trascendió que el delantero rosarino recibió una oferta impresionante desde el fútbol árabe.

Cabe destacar que tras estar casi un año sin jugar por una lesión de ligamentos cruzados de la rodilla, el contrato de Icardi con el Galatasaray de Turquía finalizará el 30 de junio de 2026. Con la posibilidad de irse con el pase en su poder, el novio de Eugenia "China" Suárez podría mudarse al NEOM Sports Club de Arabia Saudita, que le habría ofrecido 10 millones de dólares anuales.

NEOM SC es uno de los equipos ascendidos para la presente temporada en la Liga Profesional Saudí. Su nombre se debe al mega proyecto de Arabia Saudita para crear en el desierto una imponente y tecnológica ciudad en la que están invirtiendo alrededor de 500 mil millones de dólares.

Desde su llegada en 2022 al Galatasaray procedente del Paris Saint-Germain, el atacante de 32 años se ha consolidado como una de las figuras del equipo. En total, lleva 90 partidos disputados con 63 goles convertidos, una cifra impresionante. Además, lleva ganados 5 títulos.