Tras la reunión en AFA, ¿cómo se jugarían los Torneos de Primera División en 2026?

Tras la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA, los dirigentes debatieron sobre la próxima temporada. A tener en cuenta: se respetaría el formato actual y podría haber clásicos con dos hinchadas.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se reunió este jueves en el predio Lionel Messi en Ezeiza para planificar la temporada 2026 de la Primera División del fútbol argentino .

Con la presencia estelar de Claudio Tapia , presidente de la AFA, y Francisco Duarte , CEO de la LPF, allí debatieron sobre la modalidad del torneo para el próximo año.

En contra del deseo genuino del hincha, los dirigentes optaron por mantener en formato acutal de competencia, con dos zonas de 15 y playoffs.

El Apertura se disputaría en el primer semestre y el Clausura en el segundo, después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá . A su vez, se sortearían nuevamente las zonas.

La principal novedad es que se discutió la posibilidad de sumar un clásico más por semestre, que incluso podría ser con ambas hinchadas.

En lo que resulta un cambio de paradigma en nuestro fútbol, desde la AFA desean contar con ambas hinchadas en los partidos de mayor envergadura para 2026.

"Está el tema de los ingresos de la tele para esos partidos. Es atractivo tener un partido clásico en el año con las dos parcialidades. Quedó a aprobación para fin de año. Hoy estuvimos viendo índices económicos, de audiencia, socios... Son todos índices superiores a los que teníamos antes. Ahora, faltando cuatro fechas, el 100 por ciento de los equipos puede salir campeón. No hay con qué darle", explicó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos y Secretario General la AFA, en una entrevista con Radio La Red (AM 910).