El nuevo casco que usará Franco Colapinto en homenaje a la "Misión Argentina"

Utilizará un diseño en honor a la "Misión Argentina", inspirado en el Toro de Nürburgring, que tenía a Juan Manuel Fangio como jefe de equipo en 1969.

El piloto argentino de Fórmula 1 , Franco Colapinto , presentó el casco que utilizará a partir del Gran Premio de Estados Unidos con Alpine en honor a la "Misión Argentina" y los tres coupés Torino que participaron en las 84 horas de Nürburgring en 1969.

Según trascendió en varios medios y redes sociales, el corredor oriundo de Pilar llevaría un diseño inspirado en la hazaña conseguida con el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio como jefe de equipo.

En el video publicado por la escudería francesa a través de su cuenta oficial de Instagram se pudo observar con detenimiento y desde distintos ángulos el casco del joven de 22 años, acompañado de la frase “luciendo bien” en la descripción de la publicación.

De esta manera, el pilarense buscará sus primeros puntos con Alpine en la corriente temporada en el Circuito de las Américas , GP en el que consiguió sus últimos puntos en la categoría mientras conducía para Williams tras finalizar en la décima posición.

Que fue la "Misión Argentina" y porqué fue tan importante

El objetivo era poder demostrar la calidez de la industria automotriz del país en uno de los terrenos más complicados: el "Infierno Verde" del Nordschleife alemán, lugar en el que estarían prohibidas las grandes reparaciones.

Cada vuelta del circuito duraba entre 13 y 14 minutos con alrededor de 150 curvas y 20 kilómetros en total en la que los pilotos podían completar turnos de hasta una hora y media, es decir, cinco vueltas aproximadamente.

En tanto, en la madrugada del 20 de agosto de 1969 largaron tres autos. El primero era conducido por Rubén Luis Di Palma, Carmelo Galbato y Oscar 'Cacho' Fangio. Y en el segundo estaban a bordo Eduardo Rodríguez Canedo, Jorge Cupeiro y Gastón Perkins. Y en el tercero se encontraban Eduardo Copello, Oscar Mauricio Franco y Alberto 'Larry' Rodríguez Larreta.

image

Tras tres horas en pista, los Torino 2 y 3 ocupaban el primer y segundo puesto, respectivamente, ante los ojos de todo el mundo que miraban de manera sorprendida lo que estaba ocurriendo. No obstante, los autos 1 y 2 sufrieron inconvenientes en el camino y debieron abandonar la contienda, dejando al 3 como el único representante.

Si bien logró mantener el liderato hasta la hora 64, Oscar Mauricio Franco rompió el escape y debió frenar para poder arreglar el desperfecto, cayendo así al quinto lugar. Para la mañana del último día, el tercer Torno había logrado colocarse cuarto y reavivó la ilusión de conseguir el podio, pero cuando los Comisarios Deportivos detectaron un nuevo problema en el escape, la misma se esfumó.

A pesar de no haber conseguido el triunfo, el rendimiento de los vehículos, sobre todo del segundo y el tercero, mostraron ante todo el mundo la capacidad del automovilismo argentino y la solidez de la industria local.