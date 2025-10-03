La polémica decisión de la UAR para el último partido de Los Pumas en el Rugby Championship







La Unión Argentina de Rugby tomó la decisión de llevar la localía a Inglaterra, algo que no le gustó para nada a los fanáticos. Conocé los detalles del partido que jugarán ante Sudáfrica este sábado.

Los Pumas llegan a este encuentro luego de una dura derrota ante este mismo rival el sábado pasado por 67-30. @EdelpOficial

Los Pumas recibirán este sábado a Sudáfrica en el encuentro que marcará el final de su participación en la edición 2025 del Rugby Championship.

El encuentro, que está programado para las 10 de la mañana (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Twickenham Stadium de Inglaterra, tras la polémica decisión de los directivos de la Unión Argentina de Rugby que no les gustó para nada a los fanáticos del rugby argentino. El encuentro se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

En el inicio de dicho encuentro, los dirigidos por Felipe Contepomi habían arrancado muy bien e incluso estuvieron a segundos de irse en ventaja al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad todo se vino abajo y los actuales bicampeones del mundo los pasaron por arriba para terminar imponiéndose por casi 40 puntos de diferencia.

Aquel triunfo le permitió a Sudáfrica llegar a los 15 puntos para liderar este Rugby Championship y quedar uno por delante de su escolta, Nueva Zelanda.

Es por esto que los Springboks solo dependen de ellos mismos para quedarse con un nuevo título en esta competición, logro que obtendrán en caso de ganar con punto bonus. Twickenham La polémica decisión de la UAR para el último partido de Los Pumas en el Rugby Championship. Los Pumas, por su parte, están últimos en el torneo con nueve puntos, producto de dos triunfos y tres derrotas, aunque una victoria podría hacer que terminen la competición en el tercer puesto al igual que el año pasado. A lo largo de esta campaña en el Rugby Championship, Los Pumas consiguieron cosas muy importantes como ganarles por primera vez en su historia a Nueva Zelanda como locales e incluso tuvieron contra las cuerdas en los dos partidos a Australia, cayendo sobre la hora en el primero e imponiéndose en el siguiente. El otro partido correspondiente a la sexta fecha de este Rugby Championship será también este sábado, a las 6:45 de la mañana, cuando Australia reciba a Nueva Zelanda en el Optus Stadium de la ciudad de Perth. Así formarán Los Pumas ante Sudáfrica: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Juan Cruz Mallía, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy y 15. Santiago Carreras.