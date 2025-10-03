Fórmula 1: Alpine lidera el "Campeonato de Destructores" y no es motivo de celebración

La máxima categoría del automovilismo tiene un ranking no tan agraciado para sus competidores y la escudería francesa se encuentra en su cima.

Alpine se encuentra primera en un ranking de la Fórmula 1: el campeonato de destructores.

La Fórmula 1 cuenta con un ranking no oficial que mide los costos de reparación de los monoplazas . Este "Campeonato de Destructores" revela qué equipos y pilotos generan más gastos por daños durante la temporada. Los datos muestran que los incidentes en pista impactan directamente en los presupuestos de las escuderías.

Un informe de Racing Statistics indica que los equipos acumularon casi 8,5 millones de dólares en reparaciones hasta el momento. Alpine lidera este listado con 3.021.000 dólares en daños, seguido por Red Bull con 2.596.000 dólares.

Este ranking alternativo surgió en comunidades de aficionados. A diferencia de los campeonatos tradicionales, evalúa el impacto económico de los accidentes en pista . Cada pieza dañada, desde una rueda hasta componentes críticos, tiene un valor asignado que suma al total de cada equipo o piloto.

El sistema cuantifica los costos de reparación y expone qué pilotos y escuderías generan más gastos. La popularidad de este ranking radica en su capacidad para mostrar aspectos ocultos del desempeño en pista, como la frecuencia de errores o la prudencia al volante.

Los equipos de Fórmula 1 que más gastaron en reparaciones

Alpine ocupa el primer lugar con 3.021.000 dólares en daños. Red Bull aparece en segundo puesto con 2.596.000 dólares, mientras que Haas completa el podio con 2.239.000 dólares. Ferrari y McLaren también registran cifras elevadas con 2.122.000 y 1.990.000 dólares respectivamente.

Mercedes se ubica en la última posición con solo 1.000.000 dólares en gastos. Este resultado se debe al desempeño de George Russell, quien mantuvo su monoplaza intacto en 17 de las 24 carreras disputadas.

Los pilotos que más incidentes provocaron en la temporada

Yuki Tsunoda lidera el ranking individual con 2.179.000 dólares en daños. Lando Norris y Oliver Bearman le siguen con 1.885.000 y 1.597.000 dólares respectivamente. Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, acumula 1.102.000 dólares en incidentes.

Franco Colapinto ocupa el puesto 15 con 405.000 dólares en daños. George Russell es el único piloto que no generó gastos adicionales a su equipo.

El ranking completo del "Campeonato de destructores"

Pilotos:

Yuki Tsunoda: 2.179.000 dólares Lando Norris: 1.885.000 dólares Oliver Bearman: 1.597.000 dólares Charles Leclerc: 1.537.000 dólares Jack Doohan: 1.514.000 dólares Isack Hadjar: 1.274.000 dólares Carlos Sainz: 1.192.000 dólares Fernando Alonso: 1.127.000 dólares Pierre Gasly: 1.102.000 dólares Gabriel Bortoleto: 1.044.000 dólares Kimi Antonelli: 1.000.000 dólares Liam Lawson: 842.000 dólares Esteban Ocon: 642.000 dólares Lewis Hamilton: 585.000 dólares Franco Colapinto: 405.000 dólares Lance Stroll: 325.000 dólares Alex Albon: 250.000 dólares Max Verstappen: 225.000 dólares Nico Hülkenberg: 217.000 dólares Oscar Piastri: 135.000 dólares George Russell: 0 dólares

Equipos: