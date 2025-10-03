La oposición acorrala a José Luis Espert y su futuro en Diputados es incierto

Mientras el presidente Javier Milei banca al "Profe", los bloques de la oposición barajan los pasos a seguir. El miércoles impulsarán un proyecto para removerlo de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, pero no se descarta que lo excluyan de la Cámara, si aparecen nuevas pruebas.

Mientras el caso José Luis Espert escala, la oposición define los pasos a seguir en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, un sector pidió una sesión para este miércoles , que incluye la remoción del economista de la presidencia de la comisión de Presupuesto . Pero hay otras opciones en vista y no se descarta que voten su exclusión en el recinto. La postura del presidente Javier Milei de sostener al economista a como dé lugar incomoda a sus aliados más cercanos. Por lo bajo, más de un amarillo se mostró dispuesto a soltarle la mano. “Que se baje ya”, dijo un referente del partido que conduce Mauricio Macri.

Pese a que la prensa revela cada vez más datos que vinculan al primer candidato a diputado por la Provincia y al empresario Federico "Fred" Machado, detenido por narcotráfico, Milei lo sostiene . Y no solo al frente de la lista del principal distrito del país, sino también, como diputado nacional y como presidente de la estratégica comisión de Presupuesto que, precisamente este miércoles, comenzó a debatir la “ley de leyes”.

La permanencia del economista genera perplejidad en prácticamente todos los bloques. De los libertarios, poco se sabe. La orden que les bajaron a los diputados fue no hablar con la prensa hasta este lunes. Salvo Lilia Lemoine, que sigue haciendo uso de sus redes y pasó de acusar a Espert de haber recibido fondos del narcotráfico y de quedarse con plata de la campaña de 2019, a asegurar que “creía esa opereta” pero que ahora “sabe la verdad”.

Así las cosas, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Desarrollo y Coherencia, pidieron una sesión para este miércoles . Dentro del temario variopinto, se incluye el emplazamiento a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conduce Silvia Lospennato, junto con la de Asuntos Constitucionales que lidera el libertario Nicolás Mayoraz, para empezar a tratar el desplazamiento Espert de la presidencia de Presupuesto . El pedido que le hizo el grueso de los bloques opositores en comisión, salvo el PRO, la UCR e Innovación, cayó en saco roto. El libertario se mantuvo firme en su silla.

A su vez, los bloques buscarán emplazar a la comisión de Presupuesto para forzarla a debatir ciertos días y horario la “ley de leyes” y ponerle una fecha a la firma del dictamen. No le permitirán al Gobierno que se repita lo del año pasado: minutos antes de que se reuniera la comisión para avanzar con la firma del dictamen, Espert suspendió el encuentro y el texto jamás prosperó.

Panorama incierto en Diputados

En paralelo, algunos bloques de la oposición analizan impulsar la expulsión de Espert de la Cámara. El tema no fue incluido en el pedido de sesión. Pero se podría emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que comiencen a trabajar el tema. Para eso, se requiere de una mayoría simple. Pero, por ahora, el panorama es incierto.

“Estamos viendo cómo se procesa esto, porque todos los días aparecen nuevas pruebas”, dijo uno de los diputados que impulsa la sesión. “Seguramente en la sesión, según como esté la situación, tomaremos algún tipo de resolución”, añadió.

Este mismo diputado no descartó que, durante el debate, los diputados apelen al artículo 66 de la Constitución, que contempla que el cuerpo, con dos tercios de los votos, puede expulsar a un legislador. De prosperar esa votación, el reglamento de la Cámara baja establece que el presidente del cuerpo, en este caso Martín Menem, "nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande". Es decir, desde una sanción disciplinaria hasta la expulsión de Espert.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diputados_UxP/status/1974170535660826710&partner=&hide_thread=false • Diputados/as de Unión por la Patria junto a otros bloques políticos solicitamos Sesión Especial para el próximo miércoles 8 de octubre, a las 12.



Compartimos el pedido con el detalle del temario.



pic.twitter.com/OkprWNuxgj — Diputados UP (@Diputados_UxP) October 3, 2025

El PRO y la UCR, en silencio

Tanto el PRO como la UCR no se pronunciaron el miércoles pasado, cuando el grueso de los opositores les pidieron a Espert que diera un paso al costado en la comisión. Seguramente, los radicales que forman parte del bloque que conduce Rodrigo De Loredo y el PRO definirán sus posturas el martes por la tarde, cuando los bloques se reúnan (por separado) para establecer la estrategia de cara a la sesión del miércoles.

En el caso de la bancada PRO, algunos de los diputados se muestran, por lo bajo, dispuestos a soltarle la mano a Espert. De hecho, el propio jefe de bloque, Cristian Ritondo, salió a decir que “la explicación no alcanzó”, luego de que el economista no respondiera si había recibido dinero de Machado.

“Que se baje ya, no tiene explicación. Y menos el daño que nos está haciendo”, dijo un importante referente del partido amarillo en diálogo con este medio. De hecho, luego de que se conociera el video de Espert explicando la transferencia por US$ 200.000 que recibió por parte de una compañía vinculada con Machado, señaló: “Cada vez que explica es peor”.

Como fuere, la atención de los amarillos está puesta en si Espert sigue siendo candidato en el distrito en el que son aliados. No pierden las esperanzas de que finalmente se baje. El tiempo corre: hay margen hasta el domingo para reimprimir las boletas.