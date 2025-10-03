GP de Singapur 2025: cronograma y horarios de la Fórmula 1 en el circuito callejero de Marina Bay

El Gran Premio de Singapur se disputa en el Circuito Callejero de Marina Bay , un escenario icónico de la Fórmula 1 que cuenta con 19 curvas y una longitud total de 4,940 kilómetros . Desde su debut en 2008 , cuando se convirtió en la primera carrera nocturna de la categoría , el circuito se consolidó como uno de los más exigentes para los pilotos.

Su superficie irregular y la elevada humedad del clima singapurense hacen que la prueba demande al máximo la resistencia física de los competidores.

Además, la vista del horizonte iluminado de la ciudad lo transformó en un espectáculo único dentro del calendario mundial.

Franco Colapinto terminó 19° en la primera práctica

El piloto argentino no tuvo el inicio esperado en el Gran Premio de Singapur y se ubicó en la 19ª posición durante la primera tanda de entrenamientos libres. Solo logró superar a Alex Albon, quien prácticamente no giró por un problema técnico en su monoplaza al comienzo de la sesión.

El mejor tiempo del argentino fue de 1:33.324, registro alcanzado en el marco de las 26 vueltas que completó en el circuito callejero de Marina Bay. Con ese resultado, quedó lejos de la referencia interna de su equipo.

El presente de Franco Colapinto

Para el argentino Franco Colapinto, esta será su decimocuarta presentación con Alpine en la máxima categoría. El piloto buscará mejorar su rendimiento tras finalizar 19° en Azerbaiyán, carrera ganada por Max Verstappen con Red Bull, quien volvió a meterse en la pelea por el campeonato que lideran Oscar Piastri y Lando Norris.

El sábado será decisivo para Colapinto, ya que dispondrá de su última sesión de práctica libre para ajustar su monoplaza antes de la clasificación.

Agenda del Gran Premio de Singapur

Viernes 3 de octubre

Práctica Libre 1: 06.30 a 07.30 horas – FINALIZADA –

Práctica Libre 2: 10.00 a 11.00 horas

Sábado 4 de octubre

Práctica Libre 3: 06.30 a 07.30 horas

Clasificación: 10.00 a 11.00 horas

Domingo 5 de octubre