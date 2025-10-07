Desalojo en CABA: un antiguo mercado frigorífico fue recuperado por la Policía de la Ciudad







El operativo de la Policía de la Ciudad tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo.

El mercado frigorífico Canning funcionaba en el espacio que recuperó hoy la Polícia de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad desalojó este martes un enorme galpón usurpado desde hace 14 años, en el barrio de Palermo. Además de la ocupación ilegal, el espacio está en riesgo de derrumbe, en donde años atrás, en aquel lugar funcionaba el mercado frigorífico Canning.

Bajo la cautela de la Policía de la Ciudad, se llevó a cabo el operativo en el inmueble de la avenida Raúl Scalabrini Ortiz al 2.300, entre Güemes y Charcas. El desalojamiento fue por motivos preventivos, ya que el edificio se encontraba en estado de deterioro tanto estructural como ambiental, un peligro para los vecinos.

frigorifico en palermo El interior actual del ex frigorífico Canning

En el es el desalojo número 451 que se realiza desde el inicio de la gestión del intendente Jorge Macri en diciembre de 2023, Además de las autoridades policiales, trabajó personal de la Guardia de Auxilio, de la Agencia de Protección Ambiental, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Red de Atención.

Jorge Macri sobre el desalojo 451 en CABA El jefe de Gobierno, aprovechó el exitoso desalojó en Palermo Viejo para publicar algunos videos y referirse al tema: Lo decimos desde el primer día: vamos a ser inflexibles para mantener el orden en el espacio público. Nuestro compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley, por eso vamos a garantizar que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1975635793281753444&partner=&hide_thread=false Propiedad número 451 devuelta a sus dueños.



Recuperamos en Palermo el antiguo mercado frigorífico Canning, que había estado usurpado por 14 años.



En la Ciudad, el orden no se negocia. pic.twitter.com/44wBzQCi6z — Jorge Macri (@jorgemacri) October 7, 2025 También fueron devueltos recientemente a sus dueños ex hoteles en Constitución y en San Telmo, al igual que inmuebles en Nueva Pompeya, Almagro, La Boca, Villa Crespo y Barracas, entre otros operativos. La Ciudad desalojó un exhotel tomado en Constitución que funcionaba como prostíbulo y búnker narco El Gobierno de la Ciudad recuperó el pasado 15 de septiembre una propiedad tomada en el barrio de Constitución que funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas. El desalojo del inmueble de la calle Brasil 1.363/65 estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal, tras denuncias por narcotráfico y prostitución. Lo ordenó la Unidad Fiscal Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas a cargo de Jorge Ponce.

Allí funcionaba antiguamente el hotel “Sol y Luna” que estaba usurpado desde la pandemia. Trabajaron la Dirección de Emergencias, Espacio Público y la Red de Atención, los cuales resolvieron clausurar el lugar.