La Premier League crea el primer organismo independiente regulador del fútbol

Por el mokmento no se sabe cuáles serán las obligaciones de los clubes en materia económica, si bien medios como The Times apuntan que la propia Premier League quiere replicar los nuevos criterios de Uefa a todos sus equipos y no sólo a aquellos que compitan a nivel internacional. Es decir, que se establecería un techo de gasto en plantilla deportiva equivalente al 70% de los ingresos y se monitorizaría periódicamente el grado de cumplimiento de cada equipo.