Cargadas y mensajes de provocación de Bélgica a EEUU tras la goleada en los octavos de final del Mundial 2026

La selección europea respondió a las polémicas desde sus redes sociales, tras vencer al equipo anfitrión. Además, el festejo del último gol vino acompañado de un mensaje al mandatario estadounidense.

La selección de Bélgica avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras golear 4-1 a Estados Unidos en un encuentro que estuvo rodeado de polémica desde la previa . La decisión de la FIFA de dejar sin efecto la expulsión de Folarin Balogun , permitiéndole disputar el partido, generó un fuerte malestar en el conjunto europeo , que respondió dentro y fuera de la cancha.

Después de la clasificación , la federación belga utilizó las redes sociales para lanzar mensajes cargados de ironía hacia el seleccionado estadounidense y la controversia que marcó la antesala del encuentro.

Una vez consumada la victoria, la cuenta oficial de la selección belga compartió dos publicaciones con tono desafiante. La primera apeló a una de las diferencias culturales más conocidas entre Estados Unidos y el resto del mundo respecto del nombre del deporte.

Minutos más tarde llegó un mensaje todavía más directo. La publicación mostró imágenes de Romelu Lukaku celebrando el cuarto gol con la mano sobre una oreja y estuvo acompañada por una frase que aludió a la decisión de la FIFA sobre Balogun . "Overturn this" ("Reviertan esto").

El festejo en el gol de Lukaku

La tensión entre ambas selecciones se instaló antes del partido, cuando la FIFA, tras una decisión que generó controversia y en medio de versiones sobre una intervención del presidente Donald Trump, dejó sin efecto la tarjeta roja que había recibido Folarin Balogun frente a Bosnia.

Ese episodio fue cuestionado tanto por la Federación Belga como por el entrenador Rudi García, quienes manifestaron públicamente su desacuerdo antes del cruce de octavos de final. Tras convertir el 4-1 definitivo en Seattle, Lukaku protagonizó una celebración que rápidamente se volvió viral.

El delantero comenzó el festejo frente a los simpatizantes estadounidenses realizando el clásico gesto del "Topo Gigio", llevándose las manos detrás de las orejas, y luego hizo un movimiento con la mano simulando una boca, en una clara respuesta a las críticas y provocaciones de la previa.

El festejo de Lukaku. Archivo

Después dirigió su mirada hacia uno de los palcos del estadio, donde se encontraba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de reunirse con el resto de sus compañeros cerca del banderín del córner.

El momento más comentado llegó segundos después. Rodeado por todo el plantel, Lukaku imitó el característico baile que Donald Trump suele realizar al ritmo de "YMCA", de Village People, un gesto que fue interpretado como una ironía hacia el mandatario estadounidense en medio de la controversia por la habilitación de Balogun.

Luego de la celebración colectiva, Lukaku cambió completamente el tono de sus gestos y tuvo un reconocimiento para Amadou Onana, quien abandonó el partido durante el primer tiempo tras sufrir una lesión en la rodilla derecha.

El delantero levantó la camiseta de su compañero como muestra de apoyo, mientras el resto del plantel se sumó al homenaje antes de la reanudación del encuentro, cerrando una noche que combinó polémica, provocaciones y un emotivo gesto de solidaridad.