La salud de Fernando Gago: qué dice el parte médico y cómo sigue tras sufrir un problema cardíaco

El DT recibió un stent tras una angioplastía por un infarto agudo al miocardio y ya comenzó su recuperación.

Fernando Gago permanece bajo observación médica luego del episodio que sufrió antes de un partido en Chile.

Fernando Gago recibió el primer parte médico luego de haber sufrido un problema cardíaco que derivó en una internación de urgencia y una intervención en una clínica de Santiago de Chile . El entrenador argentino fue operado con éxito y los médicos confirmaron que se encuentra evolucionando favorablemente.

La Clínica Alemana informó que el técnico ingresó durante la madrugada del jueves 19 de junio tras presentar un infarto agudo al miocardio . Luego de los estudios correspondientes, los profesionales detectaron una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo arterial.

Para solucionar la situación, Gago fue sometido a una angioplastía con implante intracoronario de stent , un procedimiento que permitió recuperar el flujo sanguíneo normal hacia el corazón. La intervención se realizó de manera satisfactoria y ahora continúa con controles médicos.

El comunicado oficial también indicó que el exjugador presenta buen ánimo y que en las próximas horas comenzará una rehabilitación cardíaca , que tendrá como objetivo retomar de manera progresiva la actividad física.

Cómo fue el episodio que sufrió el entrenador

El episodio comenzó antes de un partido de Universidad de Chile, cuando Gago empezó a sentir algunas molestias mientras estaba concentrado junto al plantel. A pesar de las señales, el técnico decidió continuar enfocado en el compromiso que tenía por delante.

Desde su entorno explicaron que el entrenador priorizó el encuentro y señalaron: “Lo importante era el partido, tenía que sacar el partido adelante”. La situación del equipo era delicada y el resultado podía modificar su posición en la tabla.

Durante el partido, Gago siguió con molestias pero se mantuvo al frente del equipo. La preocupación aumentó después del final del encuentro, cuando los síntomas se intensificaron y su estado empezó a llamar la atención.

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La decisión de trasladarlo a una clínica

Antes de la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador ya mostraba signos de incomodidad. En ese momento, los médicos de Universidad de Chile, encabezados por Diego Molina, le recomendaron realizar estudios de urgencia.

Finalmente, Gago aceptó la indicación y fue trasladado a la Clínica Alemana, donde quedó internado y luego fue intervenido. Ahora, el foco está puesto en su recuperación y en la evolución de su estado de salud tras el episodio cardíaco.