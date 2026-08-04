En Italia aseguran que el Inter de Milán va por Nico González + Agregar ámbito en









El extremo argentino disputó a un alto nivel la cita mundialista y no será tenido en cuenta por la Juventus. Ante esta opción, otro grande del país lo quiere para reforzar su banda derecha.

Nico González, extremo de la Selección argentina, cerca de irse al Inter de Milán.

El gran Mundial de Nicolás González no alcanzó para convencer al Atlético de Madrid, que dejó vencer la opción de compra de 32 millones de euros. De vuelta en la Juventus, donde no es tenido en cuenta por el entrenador, el extremo argentino volvió al mercado. Mientras el equipo de Diego Simeone intenta negociar un precio menor, el Inter de Milán irrumpió en la carrera y lo tiene en carpeta como posible reemplazante de Denzel Dumfries.

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En el Mundial 2026, González sumó 257 minutos, jugó siete de los ocho partidos y no pudo meter ningún gol y ninguna asistencia, aunque su labor tanto en defensa como en ataque hizo que sea bien considerado por Lionel Scaloni.

Nico González en su paso por la Juventus. @juventusfc Los Nerazzurri esperan fichar al argentino por 27 millones de euros, aunque por ahora se lo toman con calma y con intenciones de hacer bajar ese valor mínimo que establece la Juve. Al mismo tiempo, están preguntando condiciones por el extremo francés Moussa Diaby, quien reside en el Al-Ittihad de Arabia Saudita desde 2024 y llegó proveniente del Aston Villa por 60 millones. Esta cuestión entorpece las negociaciones porque los árabes buscarán que su salida oscile entre 35 y 40 millones de euros.

Por otro lado, los problemas con la hinchada que tuvo el nacido en Escobar durante su estadía en Turín también son un punto de conflicto para su contratación, si es que no llega a adaptarse rápidamente en el norte de Italia. Sin embargo, algo positivo para el argentino es que tuvo un gran paso por la Fiorentina, en donde disputó 125 partidos, convirtió 38 tantos y asistió en 19 ocasiones.

Nico González en la Fiorentina. NA Además, durante su estadía de un año en el Atleti, Nico logró jugar 24 partidos y hacer cinco goles gracias a la confianza que depositó Diego Simeone en él, aunque las lesiones lo atormentaron durante varias semanas en su paso por Madrid.

Lo cierto es que por ahora el extremo de la Albiceleste está de vacaciones y pendiente de lo que será su futuro, con esperanzas de seguir compitiendo en la élite del fútbol y con la intención de volver a jugar la Champions League. El otro argentino con chances de jugar en el Inter de Milán Cristian Romero tiene varias ofertas sobre la mesa, entre ellas la del Barcelona y la del Atlético Madrid, pero el Inter es el favorito para llevarse al capitán del Tottenham. Según confirman en Italia, el Nerazzurri llegó a un acuerdo para comprarlo por 40 millones de euros y solo resta cerrar las negociaciones con el contrato del defensor de la Selección argentina. El Cuti Romero, defensor de la Selección argentina, se va del Tottenham e irá a jugar al Inter de Milán. Además, esta decisión también tiene un gran peso porque Lautaro Martínez, su compañero en la Albiceleste, juega en el club desde 2018 y la adaptación a la ciudad será aún más fácil. Cabe recalcar que Romero ya jugó en Italia entre 2018 y 2021: desde Belgrano se fue a la Juventus, equipo que lo cedió al Genoa y posteriormente lo vendió al Atalanta por 17 millones, hasta que en 2021 el Tottenham se hizo de su ficha.

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