La Universidad de Chile informó que su director técnico, el exjugador argentino Fernando Gago, fue operado por un problema cardiovascular. Así, el club enfrenta horas de incertidumbre tras esa intervención médica urgente. La noticia impactó al plantel tras la victoria frente a O’Higgins.
Operaron de urgencia a Fernando Gago por un problema cardiovascular
Debido a esta urgencia médica, el DT del club chileno no podrá asistir a las actividades habituales con el plantel. De momento se encuentra en "buenas condiciones y está acompañado" por el cuerpo médico de Universidad.
-
La hermana de Cristiano Ronaldo develó la fuerte interna en Portugal con un posteo en las redes
-
Final Feliz: EEUU le dio la visa a la madre de Vozinha, figura de Cabo Verde ante España, y podrá viajar al Mundial
El club emitió una comunicación breve en su cuenta de X, en la que confirmó que su técnico de 40 años está siendo sometido a exámenes médicos especializados y no podrá asistir a las actividades habituales con el plantel.
“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”, señaló la entidad en un comunicado oficial.
Operaron de urgencia a Fernando Gago
Según la información del diario chileno La Tercera, el técnico fue sometido a una intervención quirúrgica tras su llegada al centro médico. El propio club tranquilizó a los seguidores al detallar que “Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, remarcando que el entrenador permanece bajo control y observación.
“El estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares. El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada”, detallaron los periodistas Matías Parker y Christian González en el medio.
Universidad de Chile se enfrentó este jueves por la noche a O’Higgins, con un triunfo 2-0 de los comandados por Gago en el Estadio Nacional. Luego de eso, “el técnico del cuadro azul fue internado en una clínica de Santiago durante la madrugada después de presentar un problema de salud”, detalló la edición chilena de ESPN.
- Temas
- Fernando Gago
- Chile