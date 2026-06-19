Operaron de urgencia a Fernando Gago por un problema cardiovascular

Debido a esta urgencia médica, el DT del club chileno no podrá asistir a las actividades habituales con el plantel. De momento se encuentra en "buenas condiciones y está acompañado" por el cuerpo médico de Universidad.

Gago se encuentra en "buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico", indicó el club.

La Universidad de Chile informó que su director técnico, el exjugador argentino Fernando Gago , fue operado por un problema cardiovascular. Así, el club enfrenta horas de incertidumbre tras esa intervención médica urgente. La noticia impactó al plantel tras la victoria frente a O’Higgins.

El club emitió una comunicación breve en su cuenta de X, en la que confirmó que su técnico de 40 años está siendo sometido a exámenes médicos especializados y no podrá asistir a las actividades habituales con el plantel.

“ Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy ”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Operaron de urgencia a Fernando Gago

Según la información del diario chileno La Tercera, el técnico fue sometido a una intervención quirúrgica tras su llegada al centro médico. El propio club tranquilizó a los seguidores al detallar que “Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, remarcando que el entrenador permanece bajo control y observación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/udechile/status/2067972098761322509&partner=&hide_thread=false Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

“El estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares. El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada”, detallaron los periodistas Matías Parker y Christian González en el medio.

Universidad de Chile se enfrentó este jueves por la noche a O’Higgins, con un triunfo 2-0 de los comandados por Gago en el Estadio Nacional. Luego de eso, “el técnico del cuadro azul fue internado en una clínica de Santiago durante la madrugada después de presentar un problema de salud”, detalló la edición chilena de ESPN.