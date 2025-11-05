Esta es la camiseta que la Selección argentina usará en el Mundial 2026







Se oficializó cómo será la indumentaria de la Selección argentina para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

Esta es la camiseta que la Selección argentina usará en el Mundial 2026

Adidas presentó este miércoles la nueva camiseta titular de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Y aunque a primera vista mantiene las clásicas franjas celestes y blancas, el diseño esconde un guiño emocional: cada tono de azul representa una de las tres coronas mundiales del equipo nacional (1978, 1986 y 2022). Un homenaje sutil, apenas perceptible en los matices del tejido, que conecta generaciones y títulos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nuevo modelo forma parte de la mayor colección de uniformes titulares que la marca alemana lanzó en simultáneo, con 22 federaciones de todo el mundo —desde Alemania e Italia hasta México, Japón y España—. Pero en el caso argentino, la historia pesa más que la moda. Por eso el diseño combina modernidad y memoria, con una textura de tres franjas verticales en degradé celeste, un cuello blanco clásico y el detalle dorado de las tres estrellas sobre el escudo de la AFA.

image En la parte posterior del cuello aparece la inscripción “1893”, el año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino, como un recordatorio de la tradición más antigua del fútbol sudamericano.

La nueva camiseta argentina estará disponible a partir del jueves 6 de noviembre en adidas.com.ar/argentina y en tiendas seleccionadas del país.

Embed Nueva camiseta de la Selección Argentina. https://t.co/U4SRimEo41 pic.twitter.com/llEskZVZHK — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) November 5, 2025