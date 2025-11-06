Con algunas sorpresas, Lionel Scaloni presentó la lista de la Selección argentina para enfrentar a Angola

El técnico Lionel Scaloni anunció la lista de convocados de la Selección Argentina para el amistoso ante Angola , que se disputará el 14 de noviembre. El plantel mantiene la base campeona del mundo, pero incorpora dos caras nuevas: Joaquín Panichelli , goleador del Racing Club de Estrasburgo , y Gianluca Prestianni , joya del Benfica .

La AFA publicó la nómina oficial que combinará experiencia y renovación de cara al ciclo pos Mundial de Qatar 2022. La convocatoria incluye a varias figuras del equipo campeón, junto con jóvenes que comienzan a ganar terreno en las principales ligas europeas.

En el arco fueron citados Gerónimo Rulli y Walter Benítez . En defensa se destacan Nahuel Molina , Cristian “Cuti” Romero , Juan Foyth, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco , quien continúa consolidándose como una alternativa confiable por la banda izquierda, aunque en Francia esté jugando en la mitad de la cancha.

El mediocampo conserva su columna vertebral con Enzo Fernández , Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul , cuatro pilares del esquema de Scaloni, y Thiago Almada, quien se ha ganado su lugar entre los importantes del equipo.

A ellos se suman Máximo Perrone y Nicolás Paz , dos jóvenes que atraviesan un crecimiento sostenido en el Como de Italia y que el cuerpo técnico sigue de cerca pensando en futuras competencias.

En el frente de ataque, Lionel Messi volverá a comandar la ofensiva junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez, piezas clave del ciclo. También fueron convocados Giuliano Simeone y Nicolás González, ambos del Atlético de Madrid, además de José Manuel López, delantero del Palmeiras, que continúa sumando rodaje internacional. Además, están las dos sorpesas: Prestianni y Panichelli.

Embed - Selección Argentina on Instagram: "#SelecciónMayor Lista de convocados para el amistoso frente a Angola." View this post on Instagram

Con esta convocatoria, Scaloni reafirma su estrategia de mantener la estructura campeona del mundo sin dejar de proyectar el recambio generacional. El amistoso ante Angola se perfila como una oportunidad ideal para evaluar a los debutantes y ensayar variantes en un equipo que combina jerarquía, proyección y una identidad futbolística ya consolidada.

Qué vacunas deberán darse los convocados de la Selección argentina para enfrentar a Angola

De cara al último amistoso del año, por la fecha FIFA del 14 de noviembre, en Luanda, la capital de Angola, todos los futbolistas de la Selección argentina y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni deberán aplicarse una serie de vacunas preventivas para evitar enfermedades endémicas de la región.

Además de la inoculación obligatoria contra la fiebre amarilla, las autoridades sanitarias recomiendan un total de siete inmunizaciones para quienes viajen a esa zona del continente.

La medida forma parte del protocolo sanitario internacional para el ingreso a países de África central, donde se requiere la inmunización contra distintas enfermedades tropicales. En este caso, los jugadores de la Selección deberán contar con las vacunas contra la poliomielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera, meningitis meningocócica, además de las opcionales contra hepatitis B, tétanos, difteria, malaria y rabia.

El primero en cumplir con el requisito fue Giovani Lo Celso, quien se vacunó en España y por ese motivo se ausentó del último entrenamiento de Real Betis previo al partido de Copa del Rey.