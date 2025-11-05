Las siete vacunas que se tendrá que aplicar la Selección argentina para viajar a Angola







Por la decisión económica de la AFA de disputar un partido en África, los jugadores del seleccionado nacional deberán someterse a una serie de inmunizaciones importantes para prevenir enfermedades de esa región.

Antes de visitar Angola, estas son las siete vacunas que se tendrá que aplicar la Selección argentina

De cara al último amistoso del año, por la fecha FIFA del 14 de noviembre, en Luanda, la capital de Angola, todos los futbolistas de la Selección argentina y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni deberán aplicarse una serie de vacunas preventivas para evitar enfermedades endémicas de la región.

Además de la inoculación obligatoria contra la fiebre amarilla, las autoridades sanitarias recomiendan un total de siete inmunizaciones para quienes viajen a esa zona del continente.

Qué vacunas deberán darse los convocados de la Selección argentina La medida forma parte del protocolo sanitario internacional para el ingreso a países de África central, donde se requiere la inmunización contra distintas enfermedades tropicales. En este caso, los jugadores de la Selección deberán contar con las vacunas contra la poliomielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera, meningitis meningocócica, además de las opcionales contra hepatitis B, tétanos, difteria, malaria y rabia.

El primero en cumplir con el requisito fue Giovani Lo Celso, quien se vacunó en España y por ese motivo se ausentó del último entrenamiento de Real Betis previo al partido de Copa del Rey.

En los próximos días, el resto de los convocados seguirá el mismo proceso médico para poder ingresar sin restricciones al país africano.

El amistoso frente a Angola será el único compromiso de la Selección durante la fecha FIFA de noviembre y se disputará el viernes 14, en la capital Luanda, con horario a definir. A diferencia de otras giras, el plantel realizará una breve preparación en España antes del viaje.