La Selección Sub 17 empató con Ecuador con un gol de "Kiki" Ramos, el haitiano nacionalizado argentino + Agregar ámbito en









Fue 1-1 en el segundo amistoso disputado con la Tri, esta vez en el estadio de Atlanta, como preparación al Mundial de la categoría que se disputará en noviembre en Qatar.

Stephen "Kiki" Ramos anotó el gol del empate contra Ecuador para la Selección argentina Sub 17. @kikiramoss_

La Selección argentina Sub 17 empató 1-1 con Ecuador este jueves por la mañana en un amistoso de preparación para el Mundial. En el encuentro disputado en el Estadio León Kolbowski de Atlanta, el autor del gol albiceleste fue Stephen “Kiki” Ramos, el haitiano nacionalizado argentino que está dando sus primeros pasos con el seleccionado nacional.

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El pasado jueves en el Estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, Argentina superó al mismo rival por 2-1 con los tantos de Benjamín Vallejo y Facundo Salina. En esta ocasión, también a puertas cerradas, pero en Villa Crespo, la Tri se fue al vestuario arriba en el marcador, pero los dirigidos por Diego Placente encontraron la igualdad con un gol de “Kiki”.

El entrenador utilizó estos encuentros para evaluar alternativas de cara al Mundial Sub 17 que disputará el seleccionado nacional este año en Qatar. En esta oportunidad, los once que salieron a la cancha fueron: Thiago Praga (Huracán); Ayrton Muñoz (Rosario Central), Bautista Espíndola (Boca), Julio Coria (Boca), Bautista Roldán (Talleres); Matheo Machuca (Independiente), Ignacio Moroni (Boca), Máximo Contreras (Newell's), Stephen Ramos (Vélez); Santino Giacopetti (Rosario Central) y Erik Florentín (Racing).

Stephen "Kiki" Ramos anotó el gol del empate contra Ecuador para la Selección argentina Sub 17. @kikiramoss_ La historia de Kiki Ramos, el delantero nacido en Haití que anotó su primer gol con Argentina Ramos fue convocado a la Selección argentina por primera vez en esta serie de amistosos disputados contra Ecuador. En el primero debutó con la celeste y blanca y en el segundo logró marcar un gol y confirmar el gran presente que está viviendo.

El jugador de Vélez nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, y fue adoptado por una familia argentina a sus nueve meses. Desde entonces, creció en Argentina, en Villa Devoto y a sus seis años llegó a las inferiores del Fortín, donde continúa a sus 17 años.

"Soy un jugador que busca el duelo y la velocidad. Tiro muchas diagonales y me gusta ir al espacio. No soy de ir a chocar, prefiero la gambeta”, expresó en diálogo con Pasión Fortinera sobre su estilo de juego. “Kiki” es un extremo izquierdo veloz y hábil, rápido en el uno contra uno. Con respecto a su ídolo futbolístico remarcó a Neymar. “No digo que juego como él porque es un fuera de serie, pero siempre me gustó cómo juega”, aclaró. “No me esperaba el primer llamado a la selección. Al principio estaba nervioso porque ahí jugás con los mejores, pero en el segundo entrenamiento ya me solté”, comentó Ramos. Entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este años, la Selección argentina Sub 17 jugará el Mundial en Qatar y “Kiki” podría ser uno de los convocados. Los dirigidos por Diego Placente comparten grupo con Australia, Mozambique y Dinamarca.