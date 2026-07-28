Dibu Martínez debió ser rescatado con su camioneta y el video se hizo viral en las redes sociales

El arquero argentino quedó atrapado en un camino rural de Sierra de los Padres por el barro y recibió la ayuda de varios vecinos de la zona.

Dibu Martínez le regaló su camperón de la Selección al vecino que lo ayudó.

Emiliano "Dibu" Martínez quedó atrapado con su camioneta en un camino rural de Sierra de los Padres y necesitó la ayuda de vecinos para poder salir del barro.

Los videos muestran a una familia trabajando durante varias horas con sogas, herramientas y un tractor para liberar los vehículos. Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro fueron quienes se acercaron para asistir al campeón del mundo y terminaron protagonizando un encuentro que se volvió viral.

Alejandro, el hermano de Dibu, se quedó encajado en un sendero camino a Sierra de los Padres. Ante el problema, llamó al arquero para que lo ayude, pero las intensas lluvias de los últimos días dejaron los caminos rurales cubiertos de barro y ambas camionetas quedaron atrapadas.

Según relató Leonardo Albarracín , uno de los vecinos que participó del rescate, todo comenzó cuando él y su hijo Ramiro salieron en moto por la zona.

"Salimos en moto porque había llovido mucho y los caminos estaban intransitables. Más o menos me imaginaba por dónde era, pero no estaba seguro. De repente vimos dos camionetas y una figura enorme. Mi hijo me dijo: 'Ese es el Dibu, papá'. No lo podía creer" , detalló a "La Capital".

Las imágenes del rescate fueron compartidas en redes sociales y mostraron a Albarracín junto a otros vecinos intentando liberar los vehículos con sogas y herramientas. En uno de los videos publicados se lo escucha explicar la situación: "Aunque ustedes no lo crean estamos rescatando las camionetas del Dibu y el hermano".

"Nosotros no queríamos invadir de ninguna manera, pero le preguntamos qué le había pasado, nos contó y nos pidió si no teníamos un cuchillo porque no podían desatar los nudos de las lingas. Yo tenía una navaja y enseguida me tiré al suelo para intentar desatarlos", destacó al medio marplatense.

#GRUPO33 DEPORTES



El Dibu Martínez quedó varado con su camioneta en Sierras de los Padres y recibió la ayuda de vecinos. Como agradecimiento, les dejó un recuerdo del campeón del mundo. #DibuMartínez #SelecciónArgentina #Grupo33 pic.twitter.com/NcAkExfgvf — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) July 28, 2026

Al ver la dificultad del operativo, llamó a su esposa para que acercara una pala y otra linga, mientras su hijo también se sumaba al trabajo. Incluso el propio Martínez fue hasta su vivienda para buscar un pequeño tractor para poder sacarlas del terreno.

El vecino destacó la actitud del arquero durante todo el episodio: "La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla común, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo".

Después de tres horas, las dos camionetas pudieron ser retiradas del barro. Martínez agradeció a quienes participaron, se sacó fotos y firmó camisetas de la Albiceleste y un póster con la histórica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022 que había llevado Albarracín.

"Antes de irse nos dio las gracias de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos", recordó el vecino.

Y agregó: "Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable".

Como sigue la agenda futbolística del arquero argentino

Después del episodio en Sierra de los Padres, Dibu Martínez continúa disfrutando de unos días de descanso junto a su familia antes de regresar a Inglaterra. El arquero se encuentra en Mar del Plata acompañado por su esposa Mandinha y sus hijos Santi y Ava.

Su futuro deportivo fue uno de los temas principales del mercado de pases europeo. Martínez tiene contrato vigente con el Aston Villa hasta el 30 de junio de 2029, pero en las últimas semanas apareció el interés de la Juventus, que busca reforzar su arco para la próxima temporada.

El entrenador del equipo italiano, Luciano Spalletti, declaró a La Gazzetta dello Sport: "Dibu Martínez es un gran arquero y un jugador que quiere marcharse de su equipo este verano. Estamos interesados en él, porque buscamos competencia en el rol de arquero, aunque actualmente tenemos dos grandes guardametas".

"Sabemos que es un mercado de fichajes difícil, pero estamos ahí mismo en la oficina, con los directivos, con el director general. Nos conocemos bien desde hace muchos años y están constantemente al teléfono intentando encontrar soluciones", explicó.

El club atraviesa una etapa de renovación y considera que el arquero argentino podría convertirse en una pieza importante para recuperar protagonismo en Europa. El conjunto italiano cerró la temporada en el sexto puesto de la Serie A, lo que lo deja afuera de la UEFA Champions League y lo relega a la Europa League.

Sin embargo, la salida de Dibu no parece sencilla. Desde el Aston Villa dejaron en claro que no tienen intención de desprenderse de una de sus máximas figuras.

Damian Vidagany, director de operaciones de fútbol del equipo inglés, sostuvo: "Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada“

Según informó TyC Sports, el conjunto pretende entre 10 y 15 millones de euros por su pase, mientras que la Juventus habría realizado un primer acercamiento de 6,5 millones, cifra que el Aston Villa considera insuficiente.