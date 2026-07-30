El DT de Tottenham confirmó la salida de Cuti Romero: "Quiero respetar su voluntad" + Agregar ámbito en









El defensor argentino dejó en claro su deseo de emigrar de los Spurs tras una dura temporada y buscará concretar su llegada a un equipo para ganar títulos.

Roberto De Zerbi defendió la postura del Cuti Romero.

Luego del Mundial 2026 con la Selección argentina, Cristian Romero está en tratativas para irse del Tottenham y arrancar la temporada 2026/27 con un nuevo equipo. Tras una campaña para el olvido, en la que estuvieron cerca de descender, su técnico Roberto de Zerbi habló sobre la posibilidad de dejarlo ir: “Quiero respetar la voluntad de los jugadores y la de él es irse”, aseguró.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El entrenador italiano asumió en abril de este año con los Spurs para ayudarlos a permanecer en primera, luego de estar durante varias fechas de la Premier League en la zona roja. “Al principio de mi etapa tuve, no sé, ¡un millón de reuniones individuales!", dijo. "Y (los jugadores) me contaron cuál era su idea. Yo les dije: 'Sí, ayúdenme a mantenerme a flote, y luego yo los ayudaré a irse'. ¡Si no me ayudan a mantenerme a flote, se quedan bajo el agua conmigo!", bromeó en la entrevista con football london.

Cuti Romero y su lesión en la rodilla. Uno de los futbolistas que tuvo esa charla con el técnico fue el “Cuti” Romero, sobre quien habló maravillas. “Romero conmigo fue increíble. De primera. En su comportamiento, su respeto, sufrió cuando no jugó el último partido. No es cierto que quisiera irse a Argentina para prepararse para su Mundial. No es cierto”, afirmó.

Esta polémica se dio porque el zaguero volvió a Córdoba en el final de la temporada para analizar su problema de rodilla. Si bien ese era el argumento principal, rápidamente se empezó a sospechar de que volvió a su provincia natal para ver la final del Torneo Apertura entre Belgrano, club donde salió, y River. Ante esto, volvió a Inglaterra y no pudo ver el partido del Pirata.

El Cuti Romero y su Mundial 2026 Una de las estrellas de la selección nacional en esta última cita mundialista fue el central del Tottenham, quien pudo marcar dos goles muy importantes: el tanto de la victoria contra Cabo Verde y el descuento frente a Egipto, ambos en instancias de eliminación.

Cuti Romero y Messi después del partido contra Egipto. @Argentina De Zerbi contó que tuvo la oportunidad de hablar con Romero luego del partido contra Inglaterra. “Después de la semifinal nos enviamos un mensaje de texto, pero nunca lo llamé para convencerlo de que se quedara. Respeté lo que me dijo”. Después de esta afirmación del entrenador, el excapitán de los Spurs tendrá que replantearse las ofertas para su futuro y decidir cuál es la mejor opción. Encima de la mesa tiene la oportunidad de ir al Barcelona, aunque no es la prioridad para el conjunto azulgrana, y por otro lado el Inter de Milán, que es el destino más probable a estas horas.