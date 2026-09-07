El delantero estrella francés se autocandidateó para ganar el máximo trofeo individual por primera vez en su carrera.

Mbappé inició su campaña para ganar el Balón de Oro: "Es un buen año, me siento el mejor del mundo"

A pesar de ser una figura absoluta dentro del universo fútbol, a sus 27 años Kylian Mbappé aún no pudo ganar el Balón de Oro . Y al delantero francés se lo nota molesto con tal situación, al punto que en las últimas horas se autocandidateó para la próxima entrega.

Tras coronarse como el máximo goleador histórico de los Mundiales , luego de marcar 10 en Estados Unidos, México y Canadá y llegar a los 21 en total en Copas del Mundo, Mbappé metió presión para que le den la máxima distinción individual a un futbolista.

"Hice historia en la competición más importante del mundo del deporte. Tengo la sensación de que puede ser un buen año para mí" , dijo el delantero del Real Madrid en conferencia de prensa, previo al debut en la Champions League 2026/27.

Precisamente la gran piedra en el zapato de Mbappé es la Champions, torneo que nunca ganó y suele definir al Balón de Oro . Tal es así que un compatriota suyo como Ousmane Dembelé , jugador de un nivel inferior al suyo, se llevó el premio en 2025 por ganar la máxima competencia europea con el PSG .

A lo largo de su carrera, el francés estuvo a la sombra de Lionel Messi a la hora de ganar Balones de Oro, ya que el argentino lo ganó en 2019, 2021 y 2023 . Tampoco lo consiguió en 2018, cuando ganó el Mundial con Francia, año que se lo llevó el croata Luka Modric . Los años restantes vio como premiaron a Karim Benzema y Rodri.

También respondió sin vueltas positivamente cuando le preguntaron si se considera el mejor del planeta: "Yo siempre, pero es algo muy personal. No pienso que sea un debate que haya que tener".

Luego, volvió a meter presión para aquellos que definen al ganador: “Yo pienso que cuando juegas para el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios. A los colectivos e individuales. Claro que hay mucha gente que, cuando la veo en la calle, me habla del Balón de Oro. Muchos hablan de mí como de posible Balón de Oro“.

En los últimos días quien habló del tema fue José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid. El portugués señaló que el premio del Balón de Oro debe ser para ese pequeño grupo de futbolistas extraordinarios a quienes se extrañará por la eternidad cuando se retiren.

“No puedes darlo por ganar la Champions o el Mundial, tiene que ser un jugador que echemos de menos para la eternidad”, aseguró, abriendo el debate.

Como ejemplos de futbolistas que encajan en esa definición citó a Diego Armando Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane y Lothar Matthäus.