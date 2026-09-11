Kylian Mbappé opinó sobre sus memes como dictador: "Hay falta de conciencia humana y política" + Agregar ámbito en









El delantero del Real Madrid le abrió las puertas de su casa a los reporteros del Balón de Oro y habló sobre los chistes que hace la gente sobre él. Además, aseguró que se merece quedarse con el galardón.

La reacción de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ante sus memes como dictador.

France Football, revista francesa encargada de otorgar el Balón de Oro, publicó este viernes un video con Kylian Mbappé en el que se lo vio opinando sobre los memes que lo muestran vestido de “Dictador”: “A veces pone de manifiesto que hay una falta, una falta de conciencia, a veces política, a veces humana, entre la gente”, aseguró.

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El delantero francés es viral en redes sociales por las ediciones que hacen los usuarios caracterizandolo como un militar. Todo comenzó cuando varios jugadores que se fueron del Real Madrid lo hicieron porque parecía que no se llevaban bien con Mbappé, aunque no hay nada oficial al respecto.

Mbappé vestido de dictador. Al ser consultado por los videos, “Kiki” comenzó: “En parte es gracioso porque se nota que, para algunas personas, es solo una broma. Y en parte no es tan gracioso porque sabemos el daño que personas así han causado a lo largo de la historia. Así que ser comparado con personas que asesinan a gente, que han hecho sufrir a millones y millones de personas... No creo que yo haya hecho algo así en mi vida. Así que hay una mezcla de cosas en las que piensas para ti mismo. Sé que se dice en tono de broma. Y por eso no llega tan lejos”, sentenció.

¿MBAPPÉ DICTADOR? EL CURIOSO APODO DEL GOLEADOR



Kylian Mbappé volvió a ser protagonista, esta vez fuera de la cancha. Durante el viaje de la selección de Francia a Boston, su compañero Ousmane Dembélé lo llamó en tono de broma "Mobutu", en referencia al exdictador de Zaire.… pic.twitter.com/FfhoVnuaXN — Ámbito Financiero (@Ambitocom) July 1, 2026 Durante la entrevista, también fue consultado sobre por qué sus compañeros lo llamaban “Mobut”, apodo recibido por Mobutu Sese Seko, dictador que gobernó Zaire a la fuerza entre 1965 y 1997, antes de que el país cambie a su nombre actual: República Democrática del Congo.

“Solo Ousmane (Dembélé) tiene permitido llamarme así, ja. Lo sacó de las redes sociales. Así que con él es solo por diversión”, resaltó el delantero del Real Madrid entre risas.

Mbappé sobre el Balón de Oro: “No ha habido otro mejor que yo” En vísperas de celebrarse una nueva gala del Balón de Oro, el próximo 26 de octubre, Mbappé recalcó que él es uno de los jugadores que más se merece llevárselo a casa, sino el que más: “No ha habido un jugador mejor que yo. Hemos hablado de los logros. De marcar tantos goles en competiciones importantes, allí donde están todos los grandes jugadores, y, por supuesto, en el Mundial, el evento más importante. Ser el máximo goleador de la historia de la competición. Durante todas mis vacaciones solo me hablaron de eso”, afirmó en diálogo con L’Équipe. Mbappé, Kane y el Balón de Oro. El delantero de 27 años fue considerado por muchas personas como el mayor candidato a ganar Balones de Oro cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se retiren de la disciplina, pero todavía no pudo demostrarlo. En esta ocasión, según varios medios corre atrás de Harry Kane, el delantero inglés del Bayern Munich que marcó 73 goles goles la temporada pasada.