Las confesiones de "Dibu" Martínez sobre sus lesiones durante el Mundial

"Le doy un cabezazo y digo `Tincho, el cuello`. Iba a hacer un poco de mano, y no me podía mover", agregó.

Y expresó que tuvo que ser anestesiado por el dolor: "Me metieron una aguja, grité, era como anestesia, me durmió, y toda esa parte no la sentía. Me decían que nunca habían infiltrado una tortícolis".

"Creo que era la única manera de sentir la presión, porque yo jugando no sentía nada, pero mi cuerpo lo sentía, porque nunca tengo tortícolis el día de un partido, nunca tengo un tirón antes de un partido, me dolía la espalda. Ese era el único mensaje que mandaba mi cuerpo de que estaba tensionado", contó.

Martínez dio detalles de lo que pasó antes del duelo ante Croacia por las semifinales de Qatar.

"Voy a entrar en calor, con la gente, yo pensaba que era mi partido... Le pego una firme a 15 metros y sentí", expresó con un gesto de que algo se rompió.

"Sentía duro, pero pensé que no pasaba nada. Le pego una un poquito más lejos y de vuelta. Le digo a Martín Tocalli (entrenador de arqueros): Martín, me rompí, me tengo que ir ", explicó.

Pero el arquero estaba preocupado por una gravedad en el dolor que sintió por ese momento que casi lo dejó afuera: "Decime que no me rompí el recto`, le dije. `No, tranquilo, Dibu`, me respondió. `No, por favor decime que no es el recto. Si es el recto, no puedo jugar`".