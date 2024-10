Las declaraciones de Leandro Paredes que ilusionan a Boca para el Mundial de Clubes

Respecto al supuesto llamado de Gago, nuevo DT de Boca, aclaró: “No hablé con Fer, no. Me parece espectacular su designación como DT. Tiene un estilo de juego que a mí me encanta. Obvio que me gusta, es un entrenador que ha demostrado que puede estar a la altura, así que ojalá que le vaya de la mejor manera porque le tengo un gran cariño”.

Hay que recordar que Paredes mencionó que le gustaría volver a vestir la camiseta de Boca "con Román de presidente". A tal punto que en una entrevista se refirió al tema: “Me dijo que quiere que vuelva antes que se vaya, pero seguramente estará muchísimos años en el club; la gente está contenta con lo que está haciendo”.