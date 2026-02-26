Cristiano Ronaldo vuelve a España: adquiere el 25% del Almería

El portugués se ha hecho con una participación minoritaria del club andaluz de la Segunda División de España a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A.

Cristiano Ronaldo expande su negocios fuera de las canchas, pero dentro del fútbol, al adquirir el 25% de las acciones de la UD Almería , club que compite en la Segunda División de España (LaLiga Hypermotion) .

La inversión se ejecutó a través de CR7 Sports Investments , descrita como filial de CR7 S.A. , el vehículo con el que el atacante estructura parte de su crecimiento empresarial en el deporte.

Aunque el monto exacto pagado no se ha revelado oficialmente , se trata de una inversión estratégica a largo plazo que refleja el compromiso del cinco veces Balón de Oro con la propiedad de clubes profesionales.

Vale destacar que un club de esta magnitud podría costar en promedio más de 20 millones de euros, aunque el valor de las plantillas varía mucho, entre 15 y 65 millones, de acuerdo al podcast Offsiders.

El anuncio se hizo público este jueves 26 de febrero de 2026 , con una operación que coloca al portugués como socio minoritario en un proyecto que busca volver a Primera.

El Almería enmarcó la llegada de Ronaldo dentro del consorcio propietario liderado por SMC Group, encabezado por el presidente Mohamed Al Khereiji.

El movimiento llega en un momento sensible para los indálicos. Almería ocupa la tercera posición y se mantiene muy cerca de los puestos de ascenso. El equipo está a dos puntos del líder, Racing de Santander, por lo que la recta final del torneo aparece como una ventaja real para el regreso a LaLiga.

En el contexto corporativo, la operación también refuerza una etapa reciente de cambios en la propiedad. El club está bajo control saudí desde hace más de seis años y Al Khereiji asumió como dueño y presidente en el verano de 2025, tras comprar la institución a Turki Al Alsheikh.

Más ala del porcentaje de la operación, la lectura del mercado apunta a un impulso de marca y estructura. El proyecto saudí viene acompañado de planes de remodelación del estadio y la construcción de una ciudad deportiva para el primer equipo y las denominadas fuerzas básicas.

Con Cristiano Ronaldo dentro, la expectativa natural es que el club gane un alcance global, socios comerciales y visibilidad en un momento donde compite por el ascenso.

Cristiano en las artes marciales

Esta compra del 25% del Almería se suma a la que hizo el pasado 28 de noviembre, cuando el portugués ingresó dentro del ecosistema de las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Casi a fines de 2025, Cristiano Ronaldo dio un paso al frente en sus inversiones polideportivas y entró en el accionariado de The Way of Warriors FC (WOW FC), una competición española en la que Ilia Topuria también es uno de los principales accionistas.

El futbolista portugués lidera de nuevo la tabla de los futbolistas mejor pagados del mundo, según el ranking de los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025, elaborado por Forbes.

El astro portugués, sigue haciendo dinero en el Al-Nassr, equipo de Arabia Saudí y su rival futbolístico, Lionel Messi, le sigue en el segundo puesto, mientras que Karim Benzema cierra el podio en un top 10 que suma un total de 945 millones de dólares.