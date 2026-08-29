La ficción de Disney+ ambientada en Los Ángeles durante los 80's que tenés que ver + Agregar ámbito en









Exploración de la identidad, deseo y obsesión en medio una ciudad donde rige el reinado del terror de un asesino en serie.

La producción está basada en la novela de Bret Easton Ellis y tiene 10 episodios. Freepik

Los 80s, una escuela secundaria exclusiva, adolescentes de familias privilegiadas y un asesino serial que acecha las calles de Los Ángeles. De ahí parte Fragmentos, el nuevo drama de FX creado por Ryan Murphy y Bret Easton Ellis, basado en la novela homónima del escritor estadounidense. La ficción se estrenó el 5 de agosto en Disney+ con sus dos primeros episodios y continúa con un capítulo nuevo cada semana.

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La historia sigue a Bret, un estudiante de 17 años que aspira a convertirse en escritor. Su vida cambia con la llegada de Robert Mallory, un nuevo alumno carismático y misterioso. Su aparición coincide con una serie de crímenes atribuidos a “The Trawler”, un asesino que tiene la mira puesta en los adolescentes de la ciudad.

De qué trata Fragmentos La trama se desarrolla en Los Ángeles durante la década de 1980 y se concentra en un grupo de estudiantes del último año de una escuela de élite. Bret forma parte de un círculo social protagonizado por el dinero, las fiestas, los excesos y una vida que parece perfecta, aunque atrás de esa fachada aparecen conflictos cada vez más oscuros.

El protagonista empieza a prestar especial atención a Robert Mallory después de su llegada al colegio. El nuevo alumno despierta curiosidad entre sus compañeros y, al mismo tiempo, genera una sensación de desconfianza en Bret. La situación se vuelve todavía más inquietante, porque su llegada coincide con el aumento del miedo que provocan los asesinatos de adolescentes en distintos puntos de Los Ángeles.

La serie está basada en la novela The Shards, publicada por Bret Easton Ellis en 2023. El escritor también participa como productor ejecutivo de la adaptación junto a Ryan Murphy, una combinación que reúne al autor de American Psycho con uno de los principales nombres de la televisión estadounidense.

Tráiler de Fragmentos Reparto de Fragmentos Igby Rigney como Bret

como Bret Homer Gere como Robert Mallory

como Robert Mallory Kaia Gerber como Susan Reynolds

como Susan Reynolds Hayes Warner como Debbie Schaffer

como Debbie Schaffer Graham Campbell como Thom Wright

como Thom Wright Wes Bentley como Terry Schaffer

como Terry Schaffer Evan Rachel Wood como Liz Schaffer

como Liz Schaffer Jordan Roth como Steven Reinhardt

como Steven Reinhardt Owen Painter como Matt Kelner. Dónde ver Fragmentos Fragmentos se puede ver exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica. La serie se estrenó el 5 de agosto con sus dos primeros episodios y después adoptó un formato de lanzamiento semanal. La temporada está compuesta por 10 capítulos y el episodio final está previsto para el 30 de septiembre. La producción pertenece a FX y está producida por 20th Television. Ryan Murphy, Bret Easton Ellis, Nina Jacobson, Brad Simpson y otros integrantes del equipo participan como productores ejecutivos. La historia mezcla el glamour de una juventud privilegiada con una investigación marcada por sangre y miedo. Fragmentos lleva al streaming una adaptación que apuesta por un clima que cada vez es más incómodo.

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