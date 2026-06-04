El jueves 11 de junio arranca oficialmente el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y todos los argentinos, o hinchas de otros países, que vayan a disfrutar la experiencia de vivirlo, tendrán que cumplir con una serie de normas y convivencias para poder ingresar a los estadios, sea en la nación que sea.
Las reglas que tendrán que respetar los hinchas argentinos en el Mundial 2026
A una semana del inicio de la cita mundialista, la FIFA junto al gobierno de los países anfitriones ya sentenciaron las normas para concurrir a los estadios, entre ellas, la prohibición del mate
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La renovación del Stadium Code of Conduct (código de conducta del estadio) fue lanzada hace poco por la FIFA, en la cual se destaca la prohibición de entrada con botellas de agua reutilizables teniendo en cuenta la expectativa de altas temperaturas que tendremos en las 16 sedes que participarán del certamen mundialista. De hecho, la organización científica Climate Central anunció que la barrera de los 28°C se superará en 97 de los 104 partidos. La solución a esto, será desembolsar dinero una vez dentro del estadio y comprarlos en las tiendas oficiales de Coca Cola.
Hasta hace poco en Argentina, más que nada en los partidos de la liga que eran en épocas de verano, los hinchas podían llevar botellas de hasta 500 ML sin tapa a los estadios para prevenir golpes de calor, y, si estaba la posibilidad, los bomberos utilizaban la manguera contra incendios para refrescar a los simpatizantes presentes.
Objetos prohibidos para el Mundial 2026
- Mochilas y bolsos opacos: Prohibido cualquier bolso no transparente que exceda el tamaño de una cartera pequeña de mano.
- Botellas y termos: Envases de vidrio, termos, botellas reutilizables de agua, latas, frascos y cajas térmicas rígidas. En pocas palabras, no se podrá ingresar con el mate.
- Bebidas y alimentos externos: No se permite comida ni líquidos (mayores a 100 ml) de afuera, incluyendo bebidas alcohólicas.
- Armas y objetos punzantes: Armas de fuego, cuchillos, herramientas de trabajo, explosivos y gas pimienta.
- Sustancias tóxicas y fuego: Aerosoles, pinturas, encendedores, fósforos, fuegos artificiales y bengalas.
- Paraguas y cascos: Todo tipo de paraguas (incluso los de playa) y cascos de motocicleta o seguridad.
- Vehículos personales: Cochecitos de bebé, bicicletas, patinetas, rollers y scooters eléctricos o manuales.
- Equipos de fotografía y video: Cámaras de video profesionales, equipos de TV, trípodes, monópodes y palos para selfies (todo esto para los hinchas, prensa si podrá)
- Elementos ruidosos: Vuvuzelas, silbatos, bocinas de aire, altavoces y calentadores para tambores.
- Banderas u objetos ofensivos: Cualquier material con mensajes políticos, racistas, discriminatorios, comerciales o promocionales.
Objetos permitidos
- Bolsos transparentes: De plástico, vinilo o PVC, con medidas máximas de 30 cm x 15 cm x 30 cm.
- Bolsos pequeños o carteras: Tamaño máximo de 11 cm x 16.5 cm (aproximadamente el tamaño de una mano); estos no necesitan ser transparentes
- Agua o leche para bebés: Hasta 1 litro por niño (se permiten envases de vidrio para esto)
- Líquidos y alimentos médicos: Hasta 500 ml de líquidos o alimentos estrictamente necesarios por salud, siempre presentando un certificado médico en inglés, francés o español
- Medicamentos: Un solo paquete con un máximo de 7 medicamentos diferentes, en sus envases originales de fábrica
- Maquillaje pequeño: Elementos compactos como polvo, rubor, lápiz labial o brillo
- Cigarrillos y vapeadores: Se permite el ingreso, pero su uso está prohibido dentro del estadio (salvo en áreas designadas para fumar)
- Batería externa (Power bank): Una (1) por persona, con un tamaño máximo de 12 cm x 17 cm
- Banderas y pancartas: Máximo 2 m x 1.5 m, de material no inflamable y sin mensajes comerciales, políticos o discriminatorios.